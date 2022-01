Con esmeralda y diamante, así son los costosos anillos que recibió Megan Fox

Megan Fox y su novio Machine Gun Kelly decidieron llevar su intenso romance más allá y finalmente se comprometieron con una velada sencilla pero con mucho significado para ellos.

Durante el 2021 fueron una de las parejas que más sensación causaron debido a sus historias y el apasionado amor que se demostraban.

Los famosos compartieron en sus redes sociales el momento en el que el integrante de Blink-182 le pidió la mano a la actriz, justo en el lugar donde se conocieron.

Un año y medio después de iniciar su relación anuncian su compromiso y la protagonista de ‘Transformers’ dedico un emotivo en el que habló de todo lo que significa Machine Gun Kelly para ella.

View this post on Instagram

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este baniano. Pedimos magia No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Añadió: Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero embriagados del amor. Y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él”, concluyó.

— Megan Fox