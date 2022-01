Así fue la historia de amor entre Jason Momoa y Lisa Bonet que llegó a su fin

Jason Momoa y Lisa Bonet se mantuvieron como una de las parejas más sólidas y queridas de Hollywood y ahora anuncian el fin de su relación.

Alejados de los escándalos, con una linda familia formada con sus dos hijos Lola y Nakoa-Wolf y constantes muestras de amor se mantuvieron durante 16 años.

Su historia de amor inspiraba a muchos, pues a pesar de la diferencia de edad (Jason 42 y Lisa 54) que manejaban parecían la pareja perfecta.

Momoa está acostumbrado a demostrar su fuerza como todo un mítico hombre romano en las producciones que ha realizado, sin embargo, es todo un romántico cuando se trata de amor.

Desde los 8 años mantuvo un amor platónico por Lisa a quien no se perdía durante El Show de Bill Cosby donde interpretaba a Denise Huxtable. Desde ese instante se enamoró de la actriz, 12 años mayor que él.

No fue sino hasta el 2005 cuando la conoció en persona, en un club de jazz de Nueva York, gracias a unos amigos que tenían en común.

“Yo tenía rastas, ella tenía rastas. Me di la vuelta y la vi y me dijo ‘Soy Lisa’. Me giré hacia mi amigo e hice como que gritaba. Había malditos fuegos artificiales en mi interior”, expresó.

— Jason Momoa