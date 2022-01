Yina Calderón envía un mensaje de apoyo a La Liendra: “Yo sé por lo que está pasando”

La Liendra no está pasando por su mejor momento tras la muerte de su abuela y la suspensión de su perfil en Instagram desde el pasado mes de noviembre. El creador de contenidos se mostró afectado en su cuenta alterna y para sorpresa de muchos Yina Calderón se solidarizó con él.

A través de sus redes sociales, la polémica influencer le envió un mensaje al pereirano dejando a un lado las diferencias que han tenido en el pasado. Calderón asegura que sabe cómo se siente La Liendra pues le ha tocado vivir el mismo escenario tras perder en repetidas ocasiones su cuenta.

Yina Calderón se solidarizó con La Liendra

Yina Calderón partió recordando cómo se sentía cuando le cerraron su cuenta. “Yo perdí mi cuenta más de cuatro veces. Sentí que el mundo se me iba a acabar, pero entendí que Yina Calderón no podía ser solo una cuenta de Instagram”, expresó.

La cantante aseguró haber visto las historias del novio de Dani Duke donde dijo que estaba pasando un duro momento tras la muerte de su abuela, la suspensión de su cuenta y la tardía para recibir el apartamento que compró.

“Ayer vi sus historias y parcero usted puede seguir…hágale que esta es una prueba que le pone Dios para que se dé cuenta que los amigos no están cuando uno los necesita, que las personas que uno tenía al lado el día que uno caiga se van a retirar”, dijo Yina Calderón.

También invitó al creador de contenidos a apreciar el apoyo que tiene por parte de su novia y su familia y le recordó sus inicios.

“Cuando yo empecé no tenía ni un seguidor y usted tampoco. A usted le pueden cerrar mil cuentas pero nadie le va a quitar su conocimiento nadie le va a quitar que usted es La Liendra, esa capacidad creativa que usted tiene para crear contenido así que hágale para adelante”, agregó.

Además recordó que “yo caí en el alcohol, sentí que el mundo se me iba a desbaratar yo más que nadie lo entiendo” y dejó en claro “este mensaje no es pretendiendo que seamos amigos ni nada de eso, es simplemente para que se levante y diga ‘bueno yo soy La Liendra y a mí no me define una cuenta en Instagram’”.

Por último invitó a sus seguidores a ir al nuevo perfil del creador de contenidos donde suma un poco más de un millón y que lo sigan. “Yo no tengo una cuenta tan grande, pero si muchas falsas. Así que les pido que me ayuden a compartir la nueva cuenta de La Liendra. Y si yo le puedo servir en algo, hágale que yo sé lo que está pasando”, sentenció.

Por otro lado, en el pie del video publicado Yina Calderón escribió: “Yo lo viví y entiendo perfectamente lo que se siente son pruebas y las pruebas son para aprender”.

Yina Calderón es quizás la influencer más polémica de Colombia. Foto: Instagram @yinacalderondjoficial

Las reacciones de sus seguidores

“A mí me da risa como creen que Dios tiene tan poco que hacer que solo se dedica supuestamente a ponerles pruebas a estos dizque influencers”, “qué prueba, una cerrada de una cuenta” y “Lo único que hacen son bobadas. Mensaje motivador pero fuera de lugar con los personajes”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Yina Calderón en su publicación.