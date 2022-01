Selena Gomez presume sensual vestido que le copió a Reese Whiterspoon

Selena Gomez derrocha estilo y elegancia con cada uno de los looks por los que apuesta sin mencionar sus cortes de cabellos y maquillajes.

Actriz, cantante empresaria, productora, filántropa, directora, diseñadora y bailarina, a sus 29 años sigue sumando éxitos a su vida y marcando tendencias.

Mientras se encuentra promocionando la nueva película de Hotel Transylvania, sorprendiendo con un look impecable negro de Louis Vuitton que había usado antes Reese Witherspoon.

Selena Gomez más sensual que nunca

Los proyectos para Selena no han parado, no solo protagonizó la serie Only Murders in the Building junto a Steve Martin, estrenó nuevos temas musicales, demostró sus aptitudes gastronómicas en Selena + Chef mientras dirige también su propia línea de maquillaje, Rare Beauty y ahora volverá a prestar su voz para Mavis, personaje de en la cinta animada de Hotel Transylvania.

A través de su cuenta en Instagram, la famosa compartió una fotografía previa a una reunión con la prensa luciendo un look negro minimalista compuesto por por un vestido con escote en V y moños de Louis Vuitton que combinó con unas arracadas doradas de Jennifer Fishe.

Otro de los aspectos que más resaltaron en su postal fue su nuevo corte de cabello bob que ha causado sensación y se espera que sea uno de los más usados este 2022.

“Día de medios para @hotelt. ¿Quién la va a ver?”, escribió en la publicación. — Selena Gomez

Un outfit sobrio, elegante, romántico y muy sensual, gracias a su tonalidad, a los moños de seda que lo decoran y el escote largo del pecho.

La pieza se hizo bastante familiar entre sus seguidores pues anteriormente lo había presumido la también actriz Reese Witherspoon para brillar en una reunión en la que se celebraron los Premios Emmy, esto en el 2020.

La actriz de 45 años dejó en claro que esta pieza es perfecta para cualquier gusto y ocasión al lucir estilosa en este look corto que combinó con unas sandalias de tacón y textura satinada.

La famosa llevó su pelo de lado en ondas suaves así como un lipstick rojo (a diferencia de Selena, quien eligió una versión nude mate), creando un contraste muy femenino que potenció con sus joyas: unos aretes y anillo de diamantes y zafiros, también de Louis Vuitton.