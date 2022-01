Rodrigo Sepúlveda lamentó pérdida familiar el día de su cumpleaños: “Ha sido un cumpleaños sin celebración”

El pasado 11 de enero, el periodista Rodrigo Sepúlveda celebró su cumpleaños número 49, por lo que recibió numerosos saludos y felicitaciones por parte de sus seguidores y cercanos. Pero más allá de los festejos, su jornada estuvo marcada por una lamentable pérdida familiar.

Según reveló a través de redes sociales, ese mismo día tuvo que acudir al cementerio para despedir a su querido tío Boris. “Hoy es un cumpleaños muy especial... Vengo al Parque de Recuerdo a despedir a un tío que queremos mucho en nuestra familia. No es un cumpleaños normal, con la alegría de siempre, pero quería agradecerles a ustedes la generosidad, el darse un minuto para recordarme”, contó en una historia de Instagram.

Posteriormente, Rodrigo Sepúlveda se refirió a su jornada de cumpleaños mediante una extensa reflexión en la que recordó a su querido familiar. “Esta foto es la primera pausa del día. Recién me pude juntar con mis 4 mujeres para abrazarnos”, dijo.

Rodrigo Sepúlveda compartió una reflexión en su cumpleaños número 49 El periodista lamentó la partida de su tío Boris, a quien describió como "un tío muy querido" (Instagram)

“Ha sido un cumpleaños sin celebración. Partió Boris, un tío muy querido y su despedida es lo que llenó este 11 de enero. Es otra vuelta al sol que me ha permitido crecer, aprender, descubrir e intentar ser un mejor ser humano segundo a segundo”, agregó, indicando que en esta ocasión no celebraría con música ni aplausos, “solo con el amor que me entregan ustedes día a día”.

Por último, aludió al registro que compartió en la plataforma, señalando que “en esta pequeña imagen está el afecto genuino de una familia que siempre recibirá el amor con los brazos abiertos. Gracias por tanto”.