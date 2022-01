Por esto es que Keanu Reeves sigue donando sus ganancias y dando costosos regalos a sus conocidos

Keanu Reeves es uno de los famosos de Hollywood de los que nunca podemos dejar de hablar y es que todo el tiempo parece estar sumando éxitos en su carrera, así como buenas acciones para amarlo más y más.

El actor terminó el 2021 con el pie derecho tras el estreno de The Matrix: Resurrections, la cuarta entrega de la saga de las hermanas Wachowski.

Y aunque las opiniones estuvieron divididas, los fans enloquecieron ante el regreso de Reeves y de Carrie-Anne Moss como Neo y Trinity.

A lo largo de los años, el actor ha sido un ejemplo de entrega y profesionalismo pero sobretodo de fuerza y resiliencia ya que desde muy joven tuvo que enfrentar pruebas complicadas.

Si algo nos ha enseñado es a enfrentar los miedos y el dejar de preocuparnos sólo por lo material para enfocarnos en lo que realmente importa: una vida plena, espiritualmente hablando.

Keanu es bien conocido por sus acciones desinteresadas y aunque pocas veces hace referencia a ellas, son las personas que lo admiran y le agradecen quienes se han encargado de recordarnos el gran ser humano que es.

Recientemente se dio a conocer que el actor de 57 años invitó a miembros de su círculo íntimo, incluidos sus entrenadores y representantes, a San Francisco para el estreno mundial de The Matrix: Resurrections el pasado 18 de diciembre en San Francisco, según The Hollywood Reporter.

El director Chad Stahelski, quien ha sido doble de acción de Reeves en la saga y además dirigió a la estrella en la franquicia de John Wick, confirmó el gesto a dicho portal.

“Es increíblemente generoso. En la audiencia de esta noche habrá mucha gente que lo ayudó, desde sus entrenadores de artes marciales hasta entrenadores de jiu-jitsu, peluqueros y maquilladores y su equipo de dobles”, dijo Stahelski. “(Él) Se asegura de que sus amigos y familiares estén aquí. Es épico”.

“El dinero no significa nada para mí. He ganado mucho dinero, pero quiero disfrutar la vida y no estresarme aumentando una cuenta bancaria”

— Keanu Reeves, en una entrevista