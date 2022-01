Pamela Díaz recordó detención tras conflicto con vecina y repasó comentario de Carola de Moras

El pasado lunes, en un nuevo capítulo de Me Late Prime, Pamela Díaz recordó cuando fue detenida tras protagonizar un altercado con unos vecinos durante una fiesta de Halloween en 2017. Su historia surgió a raíz del comentado video viral de una mujer que fue a reclamar a un local cercano por los ruidos molestos.

“Yo dije ‘hasta las 5 de la mañana puedo aguantar el ruido’. Y llamé al guardia, y le dije ‘es que esta otra me tiene enferma con la música’. ‘Mejor no diga nada, porque a tres guardias ya nos ha insultado y de una manera súper fea’ (fue la respuesta que le dieron desde el condominio)”, contó.

La animadora detalló que alrededor de las 6 de la mañana, cuando se preparaba para ir al matinal de Chilevisión en donde trabajaba, notó que sus vecinos seguían con la fiesta a pesar de los reclamos de los otros residentes. “Llegué y era Lollapalooza. Puros cabros de 25 años, y todos obviamente más que curados”, señaló.

En ese momento, Pamela Díaz comenzó a preguntar por el dueño de casa. Sin embargo, los problemas ocurrieron cuando intervino la hija del propietario, quien comenzó a gritarle e insultarla. “Ella me dice ‘y vo’ qué te metí, instrumento musical, ta, ta, ta’. Y ahí yo la empujé y se cayó porque estaba media... El caballero miraba”, contó.

“Después de eso le dije que era un desubicado y que había llamado a los Carabineros. Viene la otra, me empieza a insultar, y llegan como veinte cabros chicos, me taclean, y me sacan. Yo sola. Me podrían haber pegado. Yo también tonta ahí, qué me meto en cuestiones”, comentó.

Pamela Díaz recordó el comentario de Carola de Moras

Pamela Díaz reveló que cuando llegaron Carabineros, se la llevaron detenida y luego tuvo que ir a constatar lesiones. “Me soltaron a las 12:30 o 13:00, desde las 6 de la mañana”, detalló, contando cómo fue la cobertura del hecho en el matinal, al que no pudo asistir debido al altercado.

“Ahí fue cuando Carola de Moras se mandó un comentario que ‘cómo entró Pamela Díaz al living, le pegó, hizo esto y toda la cuestión’”, dijo la animadora, recordando las palabras de su ex compañera en pantalla.

“Llega Carmen Gloria, efectivamente, me llama a un lado y me dice que tenemos que informar algo: ‘Pamela está presa porque tuvo un altercado. Entonces lo vas a comunicar como una noticia y cuando tengamos más detalles los vamos a contar’”, recordó Andrés Caniulef, quien también formaba parte del matinal en ese entonces.

“Y la otra se mandó el comentario mala leche”, agregó Pamela Díaz, indicando que “a Carola de Moras se le ocurrió decir que ‘cómo se me había ocurrido’. Pregúntame a mí, por último. Somos compañeras de trabajo, habla con periodistas, pero como no hablaba con nadie, nadie la pescaba, no tenía ninguna amistad en el equipo. (...) Ella lo inventó”.