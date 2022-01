Lily Collins imparte clases de estilo para llevar botas altas si eres bajita

Lily Collins La actriz cautiva con cada uno de sus looks.- Instagram

Lily Collins es una de las grandes referencias de estilo de esta generación, pues no en vano se convirtió en Emily Cooper, de Emily in Paris, para cautivar a las nuevas y no tan nuevas camadas de fashionistas.

Y eso se puede comprobar en los looks que lleva en su vida cotidiana en los que no faltan la elegancia y el glamour para resaltar sus atributos, incluso pese a su mediana estatura ya que mide 1,65 metros.

Con el paso del tiempo ha ido ganando tips para potenciar su imagen dando la apariencia de que es mucho más alta, incluso con prendas que pueden ser difíciles en este sentido, como las botas altas.

¿Cómo combinar las botas altas al estilo de Lily Collins?

La actriz apareció en su perfil de Instagram presumiendo un vestido negro estampado de Saint Laurent muy sobrio con botas altas de gamuza en el mismo tono.

El outfit fue todo un acierto por la época invernal donde se manejan estas tonalidades, pero también porque las combinaciones monocromáticas tienden a alargar la silueta y estilizar, especialmente si se trata de colores oscuros.

Además hizo un lindo contraste con su tono de piel, convirtiéndose en un atuendo perfecto para cualquiera que desee ir cómoda pero chic a un compromiso estos días.

Asimismo, de acuerdo con Hola, “las botas arriba de la rodilla son perfectas para estilizar las piernas al máximo, siendo un comodín para cualquier tipo de figura, altura o gusto, pues pueden ser desde muy clásicas como audaces o modernas”.

En otras oportunidades, la actriz de 32 años las ha llevado con una estética muy de vaquera para salir de looks tradicionales y ponerles ese toque chic que la caracteriza.

Lily Collins siempre apuesta porque sus botas altas sean del mismo tono del resto de las prendas, o al menos de la inferior, para crear armonía y hacer ver sus piernas largas.