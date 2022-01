Las lecciones que aprendimos de Adamari López para mejorar la relación con nuestro cuerpo este 2022

Adamari López es inspiración para las mujeres que en este año se trazaron como meta poner como una de sus prioridades el autocuidado físico, porque la presentadora emprendió desde 2020 una transformación de adentro hacia afuera.

Los resultados saltan a la vista y es que a sus 50 años luce mejor que nunca, producto de apoyarse de expertos para nutrirse adecuadamente, hacer actividad física, pero sobre todas las cosas, vivir en bienestar.

Las lecciones de Adamari López para cambiar nuestra vida este año

Más allá de lo superficial

Si bien el aspecto físico es importante y nos ayuda a levantar nuestra autoestima, Adamari López hizo ajustes internos que posteriormente le permitieron alcanzar los objetivos que quería.

De nada sirve hacer rutinas extenuantes en el gimnasio si vivimos con ansiedad, o comer sanamente si estamos rodeados de relaciones tóxicas que nos quitan paz y tranquilidad.

Todo buen cambio comienza con la mente y el espíritu, con conectar contigo misma desde lo interior y comprometerse a cambiar. De esta manera, ella finalizó su relación de 10 años con Toni Costa y priorizó su amor propio.

Constancia y paciencia

Su camino comenzó en 2020, pero al inicio tuvo que soportar las críticas de quienes decían que “no rebajaba nada” o “que estaba engañando a la gente”, porque todo proceso es lento.

Adamari López siguió con su pérdida de peso haciendo caso omiso hasta que llegó a la meta dos años después, de forma sana y sin caer en atajos fáciles que comprometieran su salud, producto de la presión.

También se enamoró de sus buenos hábitos y hoy está comprometida a sostenerlos, dando el ejemplo.

“Sé que si me pongo a estar sedentaria, entonces probablemente volveré a los mismos hábitos que tenía antes y eso es algo que no me lo voy a permitir”, reveló recientemente.

Rodearse de la gente correcta

Para poder conseguir su meta, Adamari López buscó asesorías nutricionales para seguir la dieta de los puntos de Weight Watchers, una psicóloga y una entrenadora personalizada.

Ellos hicieron que su proceso fuera saludable, amigable y sostenible, pero además, se apoyó en sus seres queridos que la animaron en todo momento.