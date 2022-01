Fans aplauden a Marlene Favela por rechazar una telenovela y piden que dejen de encasillarla

Marlene Favela es una de las mujeres más bellas y talentosas de la pantalla chica mexicana. Con una amplia trayectoria en telenovelas como “La intrusa”, “Entre el amor y el odio”, “Rubí” y su gran protagónico en “Gata salvaje”, la actriz se ha ganado el cariño y admiración del público.

Tras formar parte de “La Desalmada”, telenovela mexicana producida por José Alberto Castro para Televisa, Marlene ha dejado claro que está lista para seguir sumando éxitos a su carrera.

Sin embargo para sorpresa de muchos, ya ha rechazado propuestas, entre ellas, la telenovela “Corazón guerrero”, del productor Salvador Mejía.

La historia tendrá como actriz principal a Alejandra Espinoza y contará con la participación de Eduardo Yáñez, Gonzalo García Vivanco, Oka Giner, Gaby Spanic, Sabine Moussier, Altair Jarabo, entre otros.

Cabe menci9onar que el productor ya daba por hecho la participación de la actriz pero esto cambió a finales del 2021 y principios del 2022.

“No voy, no porque consideré que acababa de terminar ‘La desalmada’, tenía proyectos personales que realizar (…) quería estar con mi hija, viajar, hacer cosas”, dijo Marlene Favela en Hoy

A pesar de su decisión, no dejó de expresar la admiración que tiene por el elenco que dará vida a la historia. “Tienen un elenco maravilloso, una historia muy bonita; pero yo me voy a esperar otro proyecto porque se empataba con mis cosas personales”, resaltó.

Mientras que parecía que Marlene retomaría su carrera en las telenovelas, la actriz explicó que este año quiere enfocarse en hacer teatro.

Los fans aplaudieron la decisión de la mexicana ya que, según han expresado, “merece un protagónico”.

“Estos meses del año me voy a dedicar a teatro y otras cosas y ya a finales de año vendrán otros proyectos de televisión...Estamos platicando para hacer una gira que no les cuento porque me regañan pero ya hace muchos años que no se hacía”, dijo al portal de Eden Dorantes Oficial.

Algo que le ha molestado a los fans es que los prodictores la quieren encasillar en papeles “de mamá”. Y es que al parecer, en la industria del entretenimiento, una mujer deja de ser atractiva para un protagónico cuando pasa de los cuarenta.

“Ella aún está en edad de protagonizar”. “Me alegro que no acepto tambien ella merese papel protagonico”, “Si que las rechace, siempre ponen sus mismas actrices y dejan fuera a grandes como marlen”. “Marlene no volvió a la televisión para hacer cualquier cosa, ella merece mejores proyectos”, se lee en redes sociales.

A sus 44 años, la actriz sigue luciendo fabulosa y la telenovela “La Desalmada” marcó su regreso triunfal a la pantalla chica sin embargo, molestó mucho que le dieran un personaje de “mamá”.

Es por eso que algunos fans pensaron que en el nuevo proyecto sucedería algo similar. “Otra, vez le quieren dar de mamá de actrices de la misma edad que ella”. “Ella merece un protagónico, no entiendo por qué la quieren encasillar de mamá”. “Le iban a poner madre de hijos de su misma edad, que bueno que no acepto ella merece un protagónico”, se lee.

Además de seguir buscando proyectos para nutrir su carrera, Marlene, desde hace unos años, decidió emprender su propio negocio de ropa online.

“Cuando comenzó este sueño me preguntaba si mi objetivo principal de empoderar a la mujer a través de su belleza funcionaría!!! Y hoy quiero decir gracias por un sueño cumplido!!! Gracias a todas las mujeres hermosas que día a día me demuestran que mi trabajo ha valido la pena!!!”, escribió Marlene en su perfil de Instagram cuando anunció el lanzamiento de su marca.

En 2021, la actriz lanzó su marca de productos de belleza, la cual cuenta con una amplia gama de labiales libres de parabenos y maltrato animal. Recientemente también anunció que lanzará una colección de muñecas inspiradas en su hija a través de Bella’s Store.