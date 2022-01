Cada vez son más los famosos que han dejado a un lado miedo a las críticas y se han declarado pansexuales para vivir sus vidas sexuales libremente y sin temor a las normas impuestas en la sociedad.

La pansexualidad es una orientación sexual y ha sido definida como la atracción hacia otras personas independientemente de su género o sexo.

Ellos han enviado un mensaje de apoyo a la comunidad LGBT+ para apoyar a quienes no se atreven a confesar sus inclinaciones sexuales.

Famosos que se han declarado pansexuales

Te dejamos una lista de las celebridades que han alzado su voz para defender sus derechos.

Cara Delevigne

“Soy pansexual, me enamoro de la persona. No me importa que alguien se defina a sí mismo como él, ella o ello. Yo me enamoro de la persona, eso es todo. ¡Me atrae la persona!”. — Cara Delevigne

Miley Cyrus

“Entre a un centro LGBT+ EN Los ángeles y me sentí atraída por alguien que no parecía ni hombre, ni mujer. Creo que esa fue la primera persona de género neutro que conocí. Una vez que entendí mi género más, que estaba sin asignar, entendí mi sexualidad un poco mejor. Me dije: ‘Oh, por eso no me siento ni heterosexual ni gay. Es porque no lo soy’”. — Miley Cyrus

Demi Lovato

“No sé si terminaré con un hombre o con una mujer”. Soy tan fluida ahora, y una parte de la razón por la que soy tan fluida es porque estaba muy dentro del clóset. Escuché a alguien llamar a la comunidad LGBTQ+ la mafia del alfabeto. Soy parte de la mafia del alfabeto y estoy orgullosa”. — Demi Lovato

Kesha

“No solo me gustan los hombres. Me gusta la gente. No se trata del género. Hablo del espíritu que reside en quien te fijas”. — Kesha

Brendon Urie

“Supongo que podrías calificarme como pansexual porque realmente no me importa. Si una persona es increíble, entonces es una persona increíble y ya. Me gusta la gente buena, que tiene la mente en el lugar correcto […] Me atraen las personas”. — Brendon Urie

Jason Mraz

“Mi entidad sigue evolucionando. No entendía el término ‘pansexual’ hasta que empecé a definirme como un hombre bisexual, pero no quiero limitarme solamente a la atracción binaria porque pienso que me puedo sentir atraído por cualquier persona, y me encanta eso”. — Jason Mraz

Sia

“Me siento atraída a la gente sin importar su género. Por lo general, me atraen los chicos, pero he tenido experiencias con personas de diferentes géneros. Creo que, si me atrae alguien, solo exploro a dónde me lleva eso en vez de decir: “Esa es una chica, a mí no me gustan las chicas”. — Sia

Jojo Siwa

“Todavía no sé lo que soy. Es como si quisiera resolverlo. Y tengo esta broma en relación a mi novia. Ella se llama Kylie. Entonces digo que soy Ky-sexual. Pero no sé, bisexual, pansexual, queer, lesbiana, gay… heterosexual. Siempre digo que soy gay porque lo cubre todo… o queer porque creo que es una palabra clave genial. Me gusta queer. Técnicamente diría que soy pansexual porque así he sido siempre, toda mi vida”. — Jojo Siwa

Bella Thorne

“En realidad soy pansexual y no lo sabía. Alguien tuvo que explicarme extensamente qué significa […] Te gustan los seres. Te gusta lo que te gusta. No tiene que ser un chico o una chica o un él o ella o elle o esto o aquello. Es literalmente que te gusta una personalidad. Solo te gusta un ser”. — Bella Thorne

Sarah Paulson

“He probado los dos lados y no voy a dejar que ninguno me defina”. — Sarah Paulson

Amber Heard

“No soy bisexual. Y no me identifico absolutamente con nada. Soy una persona. Me gusta quien me gusta, da igual su sexo. En estos momentos estoy saliendo con una mujer y la gente empieza a hacernos fotos mientras íbamos hacia el coche después de haber cenado juntas. Le había cogido la mano y llegaron los fotógrafos. Entonces tuve dos opciones: soltarle la mano y decir que respeten mi vida privada; o no soltarla y aceptar la realidad”. — Amber Heard

Alan Cumming

“Creo que mi sexualidad, y la de la mayor parte de la gente, es gris. Estoy casado con un hombre. Tengo un apetito sexual sano y una imaginación sana. También siento atracción a las mujeres. En realidad, nunca la he perdido. Siempre me han atraído ambos sexos y si hago algo al respecto o no, no es el problema de nadie”. — Alan Cumming

Janelle Monáe

“Leí sobre la pansexualidad y dije: “Oh, hay cosas aquí con las que me identifico”. Estoy abierta a aprender más sobre quién soy”. — Janelle Monáe

Asia Kate Dillon