Eugenio Derbez felicita a Consuelo Duval por su cumpleaños y muestran que siguen siendo mejores amigos

Eugenio Derbez y Consuelo Duval comparten una larga historia de amistad que ha sobrevivido a través de los años. Aunque actualmente sus respectivas carreras los han llevado por distintos caminos, ambos continúan compartiendo una gran complicidad, así lo comprobó el actor con la especial felicitación que le dedicó a su amiga por sus 53 años de edad.

Eugenio Derbez felicita a Consuelo Duval al estilo de la familia P. Luche

El pasado 11 de enero Consuelo Duval celebró su cumpleaños número 53, razón por la cual el actor Eugenio Derbez le dedicó una divertida felicitación al estilo de La Familia P. Luche, y recordó algunos de sus mejores momentos juntos.

Por medio de su cuenta de Instagram el comediante publicó una serie de fotos de la época en que trabajó a lado de la actriz. Eugenio escribió un mensaje como lo haría su personaje de Ludovico:

“Hoy es cumpleaños de esta mujer, nada normal. Es intensa, cursi y gritona. Cuando se ríe parece q se tragó a Chucky, pero también tiene un corazón enorme. ❤️ Si la vida me diera la oportunidad de elegirla como hermana de vida… lo volvería a hacer. Te adoro! 💩 @consueloduval”

Además publicó un video de una de sus escenas más divertidas de la serie en la cual la pareja tiene una discusión.

Eugenio Derbez y Consuelo Duval interpretaron el papel de una pareja poco convencional por casi 10 años, en las tres temporadas de la serie La Familia P. Luche, la cual comenzó en 2002.

Vadhir Derbez, también felicitó a la actriz y reveló que la considera como su madre.

“FELIIZZZ CUMPLE MADRE HERMOSA!!! 🎉🎁🍰TA MANDO MUCHISIMOS BESOS!! TE QUIERO Y QUE TE TRAGUES MUCHO PASTEL jajajaja Happy Bday!!!”

Consuelo agradeció las felicitaciones con una fotografía por medio de redes sociales y reveló que se encuentra en Argentina, razón por la cual no pudo festejar con sus seres queridos esta fecha especial.

“GRACIAS!!! Por llenar mi corazón de amor y sonrisas!! Por tantas palabras de aliento. No es fácil estar lejos de mi país y de mi gente…🥺Pero los traigo en mi piel”

Aunque aún no se sabe el nombre de su nuevo proyecto, dijo que estaría lejos de su país por varios meses, hasta la mitad del 2022.

La amistad de Derbez y Consuelo Duval

La relación de Consuelo y Eugenio se ha mantenido a través del tiempo gracias a que ambos trabajaron muy de cerca por 10 años, incluso llegaron a decir que en un punto podían comunicarse sin hablar. La actriz también se convirtió en amiga de Alessandra Rosaldo, la esposa del actor y en su pasado aniversario los felicitó de manera pública.

“FELIZ XV ANIVERSARIO!!Deseo que se sigan desgreñando todos los días de su vida y que nunca sean “una pareja normal” Los amo con todo mi corazón y celebro su hermoso y bendito amor!!💞👏🏻🙏🏻❤️💞P.D. Les mandé un perrito de flores”

Consuelo ha demostrado ser una amiga muy leal e incluso cuando Derbez ha estado en el centro de la polémica, no ha dudado en salir en su defensa con declaraciones públicas de apoyo. Hace algunos meses cuando Eugenio hizo declaraciones donde pedía apoyo para el personal médico por la pandemia, recibió críticas y Consuelo salió en su defensa con un mensaje:

“¡NO ME LO TOQUEN! Por este Hombre saco las garras... Tengo mas de 25 años de conocerlo!! ES MEXICANO! NO IMPORTA DONDE VIVA!! Ha dado su vida por hacernos felices con su trabajo, ha sacrificado a su propia familia por estar meses filmando o grabando para entretenernos con sus historias, lucha por el bienestar de los seres vivos, no tolera el maltrato ni l crueldad animal.Y ahora que el mundo está en una crisis y que en su país se están muriendo sus paisanos pide AYUDA para ellos y le tiran mierda??? Pues que clase de personas somos? Dónde está la empatía y el amor? Neta nos tenemos que callar cuando estamos viendo a seres sufrir y morir? GRACIAS EUGENIO DERBEZ!! @ederbez Por darle voz a quien no puede hablar!! Te amo! Te admiro y te bendigo amigo mío!”