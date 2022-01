Esta fue la reacción de Natalia Téllez al recibir un mensaje de su abuela por su embarazo

Natalia Téllez se encuentra en la recta final de su embarazo y debido a esto ha podido experimentar momentos emotivos que ha querido compartir con su público. Recientemente la famosa reveló cómo fue su reacción al recibir un mensaje de su abuela.

Natalia Téllez reveló un emotivo momento que vivió con su abuela

En una emisión del programa Netas Divinas Natalia reveló que siempre tuvo una relación complicada con su abuela y esto la impulsó a trabajar en su carrera porque quería que la viera exitosa.

Cuando era más joven quería tener éxito para que su abuela le pidiera perdón, sin embargo ahora que reflexiona siendo mayor y más madura se da cuenta de que no era cómo lo pensaba.

Después de pasar por terapia se dio cuenta de que era su ego el que la hacía pensar en que quería tener éxito para que su abuela le pidiera perdón y cuando volvió a verla fue ella quien terminó pidiendo perdón, pues se trata de alguien que era importante para ella.

Su abuela era la madre de su mamá y cuando ella falleció, Natalia se alejó de su familia materna. Después de ir a terapia y reconectarse con su abuela, la famosa supo que estaba embarazada. Cuando recibió los resultados de una prueba de ADN de su bebé en los cuales le revelaban el género, su abuela le llamó.

Lo primero que hizo al recibir la llamada de la doctora fue llamarle a su pareja, quien se puso muy feliz por saber que se trataba de una niña. Al colgar entró una llamada de su abuela, lo que la sorprendió, pues no se llaman con frecuencia.

“Le dije: abuela te tengo una noticia, y ella me contestó: te vas a casar, ¡bendito Dios!. “No, estoy esperando una niña”. Entonces ella se comenzó a reír y me dijo que justo ese día se había despertado y había pensado: ¿Por qué me sigo despertando si tengo 95 años?”

Este fue un momento muy emotivo para Natalia, pues su abuela le dijo que al darle esa noticia le había dado una razón para seguirse despertando.

“Me dijo: me voy a seguir despertando y voy a seguir cumpliendo años para poder cargar y conocer a esa niña. Esa es la razón por la cual Dios me tiene aquí.”

Siendo la mamá de su madre fue un momento muy emocional para Natalia, sobre todo por poder compartir esa alegría con su familia y sentir que de alguna manera aún tiene esa conexión con su madre por medio de su abuela.

Las conductoras del programa se mostraron conmovidas por la historia y Paola Rojas le dijo que ese momento había sido muy importante por tratarse de su linaje y porque aunque su mamá se había ido pronto, ahora podía completar su vida siendo ella madre y teniendo una buena relación con su abuela.

Todas las conductoras se secaron las lágrimas y le mostraron su apoyo a Natalia, quien está a punto de recibir a su hija.

Consuelo Duval publicó por medio de sus redes sociales, que ya habían celebrado el baby shower de Natalia y compartió fotos del evento.

“Una pecosa ya va a ser Mamá😍😍😍😍😍 @natalia_tellez y las @netasdivinastv le hicimos su baby shower”