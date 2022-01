El actor de “El juego del calamar” ganó un premio a sus 77 años y prueba que nunca hay que rendirse

“El juego del calamar” provocó pesadillas en los amantes de las series de suspenso pero también se convirtió en una de las más populares del año.

Ahora que ha iniciado la temporada de premiaciones, la serie se ha llevado varios reconocimientos, rompiendo barreras y demostrando que no hay imposibles.

Squid Game 2021-POR FIN (Noh Juhan | Netflix/AP)

Fue el actor surcoreano O Yeong-su quien dio una gran lección de perseverancia al obtener el primer Globo de Oro del país por su papel en el exitoso drama de Netflix.

El veterano actor es uno de los más respetados de su país pero nunca pensó que llegaría a internacionalizarse y mucho menos a ganar uno de los premios más importantes de la industria del entretenimiento a nivel mundial.

O Yeong-su se llevó los aplausos de sus compatriotas pero también de actores y productores occidentales, aún cuando hubo varias quejas de la falta de diversidad en la ceremonia de este año.

A sus 77 años, el actor que interpretó a Oh II-nam en la historia, superó a Billy Crudup de “The Morning Show” y Kieran Culkin de “Succession”.

“Siento que estoy flotando en el aire. Me hace pensar: ‘Necesito calmarme, organizar mis pensamientos y contenerme en este momento’”, dijo O en la televisión coreana después de que se anunciara su premio. “Es difícil para mí manejar el volumen de llamadas y mensajes que he estado recibiendo”.

En la serie, Oh Il-nam es también conocido como The Host o Player 001 y termina siendo el principal antagonista. Al principio, parecía ser un anciano común que quería participar sólo porque estaba solo y no tenía nada que perder.

Además, explica que tiene un tumor cerebral, lo que lo hacía querer retar a la muerte. Sin embargo, más tarde se reveló que él es el creador y anfitrión de Squid Games y que lleva años organizando la competencia y aprovechándose de la desesperación de la gente. Él mismo revela que lo llevó a participar fue que sabía que estaba condenado a morir.

A pesar de ser un personaje despreciable, logró atrapar al público desde el primer instante, lo que lo llevó a ser considerado como uno de los favoritos.

El éxito no tiene límite de edad. Es momento de superar la mentalidad de “soy demasiado viejo”

Mientras que la sociedad nos ha hecho creer que cuando llegamos “a cierta edad” dejamos de tener posibilidades de seguir cosechando éxitos, la realidad es todo lo contrairo.

De hecho, puede que ahora mismo estés alcanzando la cima y no te has dado cuenta aún porque la presión externa te hace creer que ya no tienes oportunidad de hacerlo.

Cada obstáculo que superas representa un éxito así que no dudes en seguir luchando por más.

El éxito no tiene límite de edad. Cada uno de nosotros, en cualquier momento de nuestras vidas, puede decidir comenzar algo nuevo. No hay porque poner punto final a nuestras ambiciones sólo porque otros lo dicen.

Puedes comenzar en cualquier momento porque es tu vida y vas a tu propio ritmo. Nunca eres demasiado joven o demasiado mayor para perseguir tus sueños. De hecho, algunas de las personas más exitosas han logrado sus mayores logros más adelante en la vida.

No abandones tus sueños simplemente porque no los has alcanzado aún. Quizá tengas que modificar ciertos puntos pero lo importante es que sigas creyendo en que puedes lograrlo. Las cosas pasan cuando tengan que pasar y si no, siempre puedes empezar con nuevas ambiciones. Así que confía en ti misma, en tus talentos.