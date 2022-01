Epa Colombia es una de las influenciadoras más comentadas del país. Diana Celis se defendió de las críticas por “querer a ‘Epa Colombia’ solo por interés”

Durante los últimos meses ha dividido opiniones en redes sociales, pues ha cambiado bastante.

Y es que desde su regreso a redes sociales a mediados del 2020, su vida ha cambiado totalmente.

Ahora es una exitosa empresaria y con el paso del tiempo ha comprado varios carros, camionetas, apartamentos y hasta un penthouse en uno de los mejores sectores de Bogotá.

Para nadie es un secreto que su relación con la futbolista Diana Celis ha dado mucho de qué hablar.

Las dos mujeres han tenido una relación desde que ninguna de las dos era famosa o reconocida.

Sin embargo, a medida que ha crecido el éxito de las dos mujeres han seguido apoyándose en sus vidas.

En algunas ocasiones han hecho públicas algunos de sus problemas, como los celos de la futbolista y una infidelidad.

De hecho, en ese momento Daneidy hizo una serie de historias quejándose de la situación, y meses después regresaron.

En ese momento empezaron las críticas hacia Diana, y varios internautas afirmaron que estaba con la empresaria solo por interés.

Esto ha sido algo que ella ha negado en varias oportunidades, asegurando que está segura de que Daneidy sabe que su amor es genuino.

“Hace mucho tiempo me dejó de importar que la gente piense que yo estoy con Daneidy por el dinero. No es así, y yo sé qué es lo que siento por ella desde mi corazón y mente, entonces no pasa nada”, afirmó.