Daniela Ospina es una de las empresarias que más llama la atención en el país. Daniela Ospina hizo emotiva publicación apoyando a Salomé con sus proyectos

En parte, esto tiene que ver con su matrimonio con el futbolista James Rodríguez, de quien se divorció hace unos años.

Los dos se hicieron reconocidos juntos, y su divorcio tomó por sorpresa a muchas personas.

Sin embargo, parece que siguen llevándose bien y así lo han mostrado en sus redes sociales.

Fruto de su relación tuvieron a su hija Salomé, quien actualmente tiene un poco más de ocho años.

De hecho, este lo celebraron juntos durante un viaje a Cap Cana con las familias de los dos.

La pequeña disfrutó de una idílica celebración en la que se sintió como la protagonista de un cuento de hadas.

Por otro lado, la pequeña saltó a la fama en el año 2020 con sus videos en la plataforma TikTok.

Y es que poco a poco sus bailes empezaron a hacerse virales, y su mamá también los publicaba en sus redes sociales.

Esto le dio la oportunidad de hacer contenido junto a varias personalidades de la farándula, incluyendo a sus padres.

Asimismo, a través de sus redes sociales mostró que se está tomando muy en serio este proceso, por lo que entró a tomar clases profesionales.

Desde entonces ha compartido varios videos en su academia y haciendo retos virales de la aplicación que la lanzó a la fama.

Desde el primer momento, la pequeña ha sido apoyada por su mamá, y así lo han mostrado en redes sociales.

Ahora, Ospina ha realizado una publicación con sus más de siete millones de seguidores en la que ha dejado claro que admira a su hija.

Además, invitó a todos los padres a apoyar a sus hijos sin importar nada, y a dejarles claro que pueden triunfar en la vida.

Parece que la empresaria está muy orgullosa de su hija, y en este caso la felicitó por hacer su primera vuelta sin manos.

Lo cierto es que la pequeña llevaba intentando esta vuelta durante mucho tiempo y al fin lo consiguió.

La empresaria afirmó que para muchos es una bobada, pero para ella, sus profes y sus compañeros fue muy impresionante.

Recordemos que…

Hace unos años, Daniela aseguró que no fue gracias a su hermano que conoció a quien ahora es su exesposo.

“Nunca, es más, mi familia me decía que con un futbolista no. Hasta que me dejé meter el gol” afirmó refiriéndose a James.