Al estilo de JLo, Yalitza Aparicio presume su tonificado abdomen en jeans y top

Yalitza Aparicio no solo es una de las mejores actrices de México, también se ha convertido en todo un referente de la moda.

A sus 28 años, la oaxaqueña encanta con cada look que lleva, desde el más elegante, hasta el más casual.

Vestidos, faldas, top y jeans son algunas de las prendas con las que la famosa muestra su lado más glamuroso y fashion, dando lecciones de moda para las bajitas.

Recientemente la protagonista de Roma reapareció en redes, donde no la habíamos visto desde el 31 de diciembre, cuando envió sus mejores deseos a sus seguidores.

Yalitza reapareció en su cuenta de Instagram luciendo hermosa y a la moda llevando un look sexy y casual, al estilo de Jennifer López.

Yalitza Aparicio da lecciones de moda con skinny jeans y top

La actriz posó en un hermoso paisaje de fondo luciendo unos skinny jeans en tono gris, que combinó con un top rosado de tiras finas.

Así, la famosa dejó su abdomen tonificado al descubierto, presumiendo de su figura, y llenándose de halagos.

Aunque escribió “Ignoren la pancita ... Pero no me puedo negar a la comida”, sus fans aseguraron que en realidad tenía un abdomen tonificado y no tenía que preocuparse.

“Cual pancita ? Te ves espectacular 😍”, “ya quisiera yo tener esa “pancita”, “que hermosa, y tu abdomen tonificado, no veo pancita”, “bello el fondo, y bella tú con ese look”, y “la más top, te pareces a JLo”, fueron algunos de los comentarios en la imagen que obtuvo más de 130 mil likes.

Yalitza llegó para romper con todos los estereotipos y triunfar tanto en el cine, como en el modelaje y en todo lo que hace.

Y es que la mexicana es imagen de Head & Shoulders y también de la lujosa marca de moda, Prada.

Así lo anunció en septiembre del año pasado, con un look muy elegante llevando un jumpsuit amarillo, con una falda negra y zapatos de plataforma en el mismo tono.

Lo más importante, es que Yalitza se ha enfocado en lo bueno de su carrera y no la he hecho caso a las críticas que ha recibido, demostrando que es una mujer fuerte que no se deja derrumbar por nada, y seguirá triunfando.