Yeferson Cossio reveló que gana “750 mil dólares al mes”... y a veces hasta más

Las cifras que maneja Yeferson Cossio lucen estratosféricas y para muchos serían surrealistas, sin embargo, estas son las que él ha decidido anunciar a través de las redes sociales. El influencer se atrevió a precisar sus ganancias mensuales, dejando atónito a más de uno.

Tampoco es sorprendente saber que los números financieros del creador de contenidos es alta, pues con frecuencia comparte sus lujos, como carros, casas, proyectos, donaciones y viajes. Sin embargo, para algunos usuarios resultó irresponsable que las compartiera con tanta informalidad.

Cuánto gana Yeferson Cossio al mes

En una cotidiana sesión de preguntas y respuestas que regaló a sus fans, al famoso le consultaron cuáles son sus ganancias mensuales, a lo que contestó abiertamente y sin tapujos.

“Esta es la pregunta que más hacen y, aunque preferiría no hablar de eso, no voy a seguir ignorando el tema. Además, me pongo a pensar y lo que yo gano ni siquiera es privado porque yo tengo un call center al cual todos ustedes tienen acceso y les dan mis estadísticas”, explicó de inicio.

Seguidamente mencionó: “Les digo cuánto cobro por historia, ven cuántas pautas subo al día, entonces no es un secreto (...) Hay muchísimos meses en los que uno hace unas dinámicas extra y gana más de un millón de dólares por mes”.

Finalmente Yeferson Cossio precisó que gana 750.000 dólares. “Pero hay muchísimos meses en los que uno hace muchas más dinámicas con las que uno gana más de un millón de dólares (unos 4.000 millones de pesos, aproximadamente) por mes”.

El influencer también aclaró que tiene otras entradas económicos, por concepto de negocios y proyectos que no están relacionados con las redes sociales, pero indicó: “De mis otros negocios no pienso hablar”.

Cuando se trata de viajes, Yeferson Cossio no escatima en gastos. Foto: Instagram @yefersoncossio

Cossio contó cuánto gastó en su fiesta de Año Nuevo

Una vez más, Yeferson Cossio demostró que no escatima en gastos cuando quiere pasarla bien. En varias oportunidades el famoso ha sido criticado por chicanear sus ganancias en su oficio como influencer, incluso algunos han cuestionado que sus ganancias sean honestas.

Recientemente, le contó a sus fans cuánto gastó en la lujosa fiesta de fin de año que preparó para su familia y amigos. “En total del consumo de mis invitados, personal contratado y daños en la casa, la cuenta fue de 92.350.000 pesos. Lo único que digo es que valió cada centavo”, aseguró el también modelo a través de sus historias.

Sobre la exorbitante suma aseguró que “lo único que digo es que valió la pena cada centavo”. El joven también aceptó que durante la celebración “se descontrolaron un ´poco” sin embargo reiteró que la pasaron de maravilla.

“No me cae mal, ¿pero este señor no sabe hablar de otra cosa que no sea dinero? Ya sabemos que tiene mucho”; “de lo único que habla, de cuánto gasta, cuánto paga, cuánto pierde… Esta cansoncito” y “ese man tiene un vacío tan grande, piensa que tiene que estar contando cada peso que se gana o se gasta”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Sin embargo, otros internautas aseguraron que ese es su dinero y que lo puede presumir cuantas veces quiera.