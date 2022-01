Yamna Lobos reveló curioso detalle sobre su relación: “Anoté a mi hombre ideal en una pizarra”

Yamna Lobos estuvo como invitada en el programa El Cóctel, de La Red, en donde habló sobre su carrera en televisión y su actual vida junto a Rodrigo Ramírez, con quien recibió a su primera hija en 2020, Agustina.

En el capítulo, Natalia Mandiola le preguntó por la relación que mantiene con el padre de su hija. En ese momento, la bailarina contó detalles sobre cómo se conocieron. “El es ocho años menor que yo. Cuando lo conté, la gente bromeaba con eso, que parecía mi hermano, mi hijo. Pero para mí siempre la edad ha sido un número y da lo mismo”, partió diciendo.

“Yo llevaba harto rato soltera. Mis amigos se empecinaron en encontrarme una pareja”, agregó la ex participante de Rojo. “En esa búsqueda, llegó un período en que me estaban pasando cosas muy bonitas en la vida. Quería compartirlas con alguien, pero no podía ser cualquier persona”, explicó.

En este contexto, Yamna Lobos reveló una curiosa situación. Y es que según relató, decretó el tipo de hombre que quería en su vida. “En esta oportunidad busqué a alguien afín con mi signo y que quisiera formar familia. Yo soy piscis y él es tauro. Somos agua y tierra”, comentó.

“Anoté a mi hombre ideal en una pizarra en mi casa. De las parejas pasadas uno aprende cosas, y en base a mis experiencias ya tenía claro lo que quería en una pareja. Quería a alguien diferente. Lo busqué con pinzas y escribí cada detalle”, agregó, indicando que si bien había conocido a otros chicos de su edad, no logró compatibilizar con ellos. “Él tiene muchas cualidades de las que pedí. Lo decreté, y apareció”, remarcó.

Yamna Lobos y Rodrigo Ramírez no están no ahí con la diferencia de edad. Foto: Instagram @yamnalobos

Yamna Lobos respondió a dichos de Thiago Cunha: “Ojalá no me mencione más”

En un capítulo de Me Late transmitido en noviembre dieron a conocer las impresiones de Yamna Lobos tras los dichos de su expareja Thiago Cunha en Pecados Digitales. El brasileño se refirió al romance que tuvo con la bailarina, indicando que no tiene muy buenos recuerdos de aquello.

“De ella no tengo muy buenos recuerdos, porque también fue súper corta la relación”, dijo en la sección Deep Test del programa de Mega. Tras lo sucedido, la aludida fue contactada por el programa de TV+ y su respuesta fue expuesta en pantalla.

“La verdad me sorprendió su respuesta, porque él sabe cómo funciona la tele, y un comentario así genera esto (una controversia)”, dijo Yamna Lobos, asegurando que se encuentra enfocada en otros aspectos de su vida.

“Yo estoy en otra parada en este momento, enfocada en mi familia, en el trabajo... Esforzándome por salir a la palestra por cosas positivas. Todo lo que tiene que ver con nuestra relación es parte del pasado, y es parte de mi pasado y está enterrado y superado”, señaló.

“Ojalá él logre entender eso y no me mencione más porque también tiene la opción de omitir”, agregó, enviándole sus mejores deseos al brasileño. “No tengo nada más que desearle lo mejor. Mucha buena onda y buenas vibras para su vida”, cerró.