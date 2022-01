Will Smith, Angelina Jolie y otros famosos que han tenido cameos de sus hijos en sus películas

Hay varios famosos que han decidido mantener alejados a sus hijos del medio del espectáculo, pero en cambio hay otros que han permitido que desde pequeños conozcan de cerca los sets y las cámaras; tal es el caso de estos artistas que han ayudado a que inicien su carrera acompañados de ellos.

Angelina Jolie

Uno de los personajes más importantes que ha hecho Angelina es “Maleficent”, película producida en 2010 por Disney, donde también hizo una participación Vivienne Jolie-Pitt, una de las hijas que tuvo la actriz con Brad Pitt.

La razón por la que tuvieron que recurrir a la entonces pequeña fue porque la mayoría de las niñas que hicieron la audición le tenían miedo a la actriz por su aspecto y al ser su mamá, Vivienne actuaba con naturalidad al ver a Angelina.

Will Smith

Sin duda, el actor tiene una de las familias más unidas y, en 2006, su hijo Jaden inició su carrera como protagonista de la película “En busca de la felicidad” (“The Pursuit of Happyness”).

En 2007, Will apoyó a su hija Willow a que hiciera el papel de “Marley Neville” en la cinta “Soy leyenda” (I Am Legend).

Will y Willow Smith

Jon Favreau

En 2010, llegó a los cines la película “Iron Man 2″, que tuvo como protagonistas a Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow, dirigida por Jon Favreau, quien invitó a su hijo Max a hacer un cameo.

Max interpretó al niño que “Stark” salva durante la batalla contra su armamento.

Iron Man 2

Francis Ford Coppola

El director estuvo a cargo de la saga de películas de “El Padrino” (“The Godfather”), y aunque todos saben de la participación de su hija Sofia Coppola en la tercera entrega, dando vida a “Mary Corleone”, lo cierto es que, además de los protagonistas, fue la única que apareció en todas las cintas.

Comenzando por la famosa escena del bautizo, en la que Sofía dio vida a “Michael Francis Rizzi”, hijo de “Connie Corleone”. La producción pensó que era una buena idea, pues nadie se daría cuenta que en realidad era una niña.

Y en la segunda cinta, Sofía apareció brevemente como una joven inmigrante en el barco que traslada a “Vito Corleone” a la Isla Ellis, en Nueva York.

Sofia Coppola

Peter Jackson

El director de la trilogía de “El Señor de los Anillos” (“The Lord of the Rings”) hizo que sus hijos Katie y Billy tuvieran apariciones especiales en las cintas.

Hijos de Peter Jackson

Alfonso Cuarón

El cineasta mexicano estuvo a cargo “Harry Potter y el prisionero de Azkaban” (”Harry Potter and the Prisoner of Azkaban”) y si alguna vez has visto las cintas de esta saga, recordarás que las paredes están llenas de cuadros, los cuales cobran vida, pues Cuarón incluyó a su hija Tess Bu en uno de ellos, cuando ella era todavía una bebé.