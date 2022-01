¿Son padres celosos? Lucero habla sobre los rumores de romance de su hija

Desde hace días se especula que la hija de Lucero y Manuel Mijares, Lucerito, habría encontrado el amor en un famoso influencer de TikTok, que además es igual de apasionado por la música que ella.

Sin embargo, su mamá tuvo un contacto con la prensa en el que aclaró esta situación para callar los rumores que la unen sentimentalmente a Emiliano Gatica, con quien se le vio muy cariñosa y hasta compartió mensajes de “te amo”.

“¡Ay, no! No tiene novio”, aclaró Lucero durante la charla, de acuerdo con People en Español. “No es su novio, es su amigo, es su amigo”, repitió la cantante para zanjar la polémica.

No obstante, la intérprete de Como tú y Dueña de tu amor puntualizó que, aunque no tenga un romance en este momento, no se opone a que a su hija le presente a alguien a sus 16 años de edad.

“Creo que ya se puede ser suegros, pero no, no es novio”, reiteró con una sonrisa la mexicana. Asimismo, Lucero fue transparente al reconocer que los ha preparado a ella, y su hermano mayor José Manuel, para tener relaciones sanas.

“Sí, eso ya lo traen bajo control”, confirmó, demostrando la confianza que existe entre ella y sus hijos, y lo abiertos que son a que los jóvenes decidan establecer un noviazgo.

¿Lucero y Mijares son padres celosos?

Ante la interrogante, la también protagonista de melodramas como Soy tu dueña y Mi destino eres tú desmintió que fueran padres controladores o muy exigentes con sus hijos en este aspecto.

“Cero celosa y (Manuel Mijares) tampoco, tranquilo, tranquilo”, agregó sobre su exesposo y padre de sus dos hijos, con quien estuvo casada durante 14 años y se separaron en 2011.

Por esta razón, Lucerito Mijares y su hermano José Manuel podrán integrar a sus parejas sin problemas cuando lo decidan y llegue el momento.