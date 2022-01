Selma Blair comparte cómo ha ido superando la escelrósis múltiple a pesar de tener días dolorosos

Selma Blair es sin duda una de las actrices más queridas de Hollywood por su talento y carisma. Conocida por su participación en cintas como Crueles intenciones, Legalmente Rubia, La cosa más dulce y Hellboy, Blair llegó a ser considerada como una de las grandes promesas de la industria. Sin embargo, el inesperado diagnóstico de esclerósis múltiple la obligó a hacer una pausa indefinida en su carrera.

Fue en 2018 que la actriz apareció en la alfombra roja de los Premios Oscar apoyada de un bastón y unos meses más tarde, dio a conocer que padecía EM, una enfermedad autoinmune que afecta el cerebro y la médula espinal por lo que puede provocar discapacidad.

Selma Blair

A pesar de las terribles consecuencias de esta enfermedad, ella nunca se ha dado por vencida y ha aprovechado el alcance que tiene en sus redes sociales para compartir su batalla.

La actriz recientemente compartió con sus seguidores un mensaje en el que habla de cómo su salud ha mejorado en los últimos meses, a pesar de que aún tiene mucho por recorrer.

“Paso una gran parte de mi vida atada a los artefactos médicos que me ayudan a mejorar. Estoy muy feliz porque estos días no están siendo dolorosos. Algunas personas sí lo son, pero yo lo llevo bien, aún mejorando, pero sintiéndome mucho mejor. Y así es como van mis días a menudo”, compartió.

Selma Blair

La estrella de cine está conciente que es un lujo que pueda hacer su tratamiento desde casa por lo que está agradecida con quienes la han acompañado y atendido.

A sus 49 años de edad, la actriz ha demostrado que una discapacidad no es fin ni tampoco define el valor de una persona.

A finales de 2021, la actriz compartió una publicación en Instagram en la que habla de cómo ha sido su rehabilitación ahora que recurrió a un perro de asistencia.

“Ha sido un año y medio de trabajar duro, pero hoy mi nuevo socio, Scout, y yo nos graduamos. Ahora somos un equipo. Gracias a su entrenador Courtney y a todo el equipo de @doggie_do_good. Scout me ayuda con algunos obstáculos personales y ayudas en mi movilidad...”, explica y añade que aunque sea muy lindo y amistoso, las personas no deben acercarse a saludar para no entorpecer su entrenamiento (reglas básicas de los perros de asistencia).

Con el estreno del documental Introducing Selma Blair, la actriz se llevó el reconocimiento Equity in Entertainment Award durante el evento The Hollywood Reporter’s Power 100 Women in Entertainment.

En su discurso, dijo que estaba feliz de que su fama le permitiera tener un medio para dar voz a quienes padecen EM y otras enfermedades crónicas y así crear conciencia y abrir posibilidades de tratamientos para todos.

“Escuchar que alguien como yo aparece con un bastón o compartir algo que podría ser vergonzoso, fue una clave para muchas personas en encontrar consuelo en sí mismos y eso lo significa todo para mí”, aseguró Blair. “Estoy encantada de tener alguna plataforma. De ninguna manera estoy diciendo que estoy hablando por todas las personas en esta condición o cualquier condición de enfermedad crónica, estoy hablando de mi historia y yo creo que ayuda a normalizar una cosa para abrir la puerta para que otras personas se sientan cómodas en contar sus historias”.

En el documental, la actriz se sinceró como nunca, revelando incluso que llegó a pensar en quitarse la vida.

“Pasé tanto tiempo tratando de suicidarme o adormecerme o comprobar o descubrir cómo estar viva estando medio muerta, y ahora solo quiero ayudar a otras personas a sentirse mejor”, dice. A pesar de todo, también muestra cómo aprendió a tomar todo con una dosis de humor negro.