La elegante respuesta de Kendall Jenner a quienes la acusan de opacar a amiga en su boda con sexy vestido

Kendall Jenner es una de las modelos más famosas y admiradas por su belleza y su gran estilo a la hora de vestir.

La joven se ha convertido en todo un icono de la moda e impone tendencias con cada look que lleva.

Sin embargo, hace unas semanas fue el centro de las críticas por su look en la boda de su mejor amiga, donde la acusaron de querer llamar la atención.

Y es que la integrante del famoso clan Kardashian Jenner llevó a la boda de su amiga Lauren Pérez un vestido negro muy sexy con cortes en forma de diamantes en la parte de adelante, que dejaba ver mucha piel.

Kendall fue muy criticada, pues aseguraron que era un vestido demasiado “sexy” y “atrevido” para una boda, y la acusaron de querer robarle la atención a su mejor amiga.

Kendall Jenner responde a las críticas por su sexy vestido en boda de su amiga

Aunque han pasado semanas de la boda, las críticas no dejan de llegar, por lo que la famosa modelo no se quedó callada y respondió.

“Inapropiado atuendo en la boda @kendalljenner me da vergüenza por ti #cringe”, dijo una seguidora en redes, a lo que otra respondió “si a la propia novia no le importa ¿por qué te importa? Relájate”.

Ante esto, su amiga Lauren expresó “¡Díselo! Estaba guapísima y me encantó”, mostrando su aprobación y dejando claro que a ella no le molestó el vestido de Kendall.

Pero, la propia Kendall respondió de la manera más elegante para aclarar y cerrar el asunto de una vez por todas. “Obviamente había pedido su aprobación por adelantado. Nos encanta una boda en la playa”.

Sus fans la aplaudieron y apoyaron por su respuesta, asegurando que lució hermosa y que no era tan grave, pues no fue vestida de blanco.

“La gente tiene que revisarse, no es su problema”, “igual ese vestido lo usó en la recepción no en la boda como tal”, “Kendall puede ponerse lo que quiera, al menos no fue vestida de blanco”, y “dejen la envidia, se veía hermosa y su amiga lo aprobó”, fueron algunos de los comentarios en redes.

El vestuario en las bodas siempre ha sido algo polémico, pues existen algunas reglas que se deberían cumplir como no vestir de blanco o no llevar un vestido muy sexy para no opacar a la novia.

Sin embargo, cuando se lo consultas a tu amiga y ella te da el ‘visto bueno’ no debería existir ningún problema, y los demás no deberían opinar ni criticar.