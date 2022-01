Ingrid Aceitón encanta las redes con fotos de su embarazo en pleno verano: “Falta muy poco”

La llegada de su segundo hijo cada vez está más cerca. La ex chica reality Ingrid Aceitón publicó este lunes 10 de enero unas nuevas fotos de su embarazo y los fans quedaron encantandos con lo grande que está su pancita.

Desde la orilla de una piscina, la famosa está aprovechando el verano para sacarse fotos y confirmar que luce muy saludable a pocas semanas de dar a luz. “Va a explotaaaaar”, escribió para la postal que suma más de 51 mil ‘likes’.

Así se ve Ingrid Aceitón actualmente en su embarazo

La nacida en Puente Alto compartió un par de imágenes, una de ellas junto a su pareja Ignacio Jelves, luciendo radiante y feliz con el estado de su gestación. “Dios nos bendice siempre”, aseguró Ingrid Aceitón.

Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas comenzaron a enviarle mensajes de apoyo para la próxima etapa, que es el parto. “Preciosa, cariños”, “lo más lindo es tener un bebé”, “se viene duro, pero lo mejor sin duda alguna”, “bendiciones”, “qué linda te ves” y “que todo salga bien” fueron algunas de las reacciones.

Otro usuario especuló con el sexo del bebé y asomó la posibilidad de que sea hombre. “Te veo la guatita. Y pienso que es hombre. Es que lo típico que dicen cuando es paradita es hombre. Y cuando es más ancha es mujer. Y tú la tienes muy paradita”.

Sin embargo, Ignacio Jelves reveló que se trata de una niña, pues desde los comentarios expresó: “Dios con nosotros, quién contra nosotros. Las amo”. Al utilizar el artículo en género femenino, el cantante habría confirmado que esperan nuevamente a una niña. Finalmente será Ada Mía.

Recordemos que en enero de 2021, con 7 meses de gestación, Ingrid Aceitón sufrió una pérdida. Se trataba de una niña a la que pondrían Alice y que para la famosa siempre será su primera hija.

El sensible mensaje que dedicó a su hija Alice en noviembre

Debido a la naturaleza de vida, la muerte de un hijo representa la pérdida más dura, indistintamente si ya había nacido o estaba en el vientre de su madre. En noviembre se cumplieron 10 meses desde que la ex chica reality perdió su primer embarazo. Y ella dejó claro que es el escenario más difícil que le ha tocado afrontar.

Cabe destacar que no es la primera vez que publica estas reflexiones, sino que lo hace cada cierto tiempo.

“Yo desecha, destrozada, muerta en vida”, fueron parte de las expresiones que la famosa utilizó aquel nefasto enero, donde recibía la noticia que lamentablemente su bebé falleció.

Tras lo ocurrido, Ingrid Aceitón acostumbra a publicar dedicatorias y la de esta semana ha sido bastante sensible. “Es un dolor que no se puede explicar. Mi hijita te amo y lo haré hasta la eternidad”, dijo al principio de su mensaje.

Seguidamente escribió: “Por ti sigo, por tí aún estoy aquí, por ti lo intento. No puedo fallarte”.

Además de su familia y amigos, sus seguidores en redes sociales la han acompañado en esta dura etapa. En cada reflexión que postea le entregan comentarios de aliento y apoyo.

En mayo de este año, tras compartir una imagen donde lucía embarazada, Ingrid Aceitón dejó una dedicatoria en la que se mostró severamente triste. “No te tendré jamas para escuchar de tu boca un ‘mamá’. No puedo disfrutar nada contigo. Me derrumbo todos los días y no entiendo por qué estoy aquí”.