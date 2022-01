Fans piensan que Kourtney Kardashian y Travis Barker están esperando un bebé basado en esta pista

Los fans de la familia Kardashian bien podrían ser destacados detectives, ya que gracias a sus habilidades de observación han podido descubrir algunos secretos con pequeñas pistas. Como ejemplo está la ocasión en que descubrieron que Kylie estaba embarazada por el diseño de sus uñas. Ahora muchos piensan que Kourtney Kardashian y Travis Barker están esperando un bebé debido a un bolso.

Kourtney Kardashian y Travis Barker podrían tener un bebé juntos

Todo comenzó cuando Kourtney Kardashian publicó en sus historias de Instagram un video en el cual muestra un bolso en forma de aguacate y posteriormente publicó una foto de ella con las manos sobre su abdomen.

Esto desató una serie de teorías que indicaban que la famosa estaría embarazada. De acuerdo con un video de Chicks in the Office, a las 16 semanas de embarazo, un bebé tiene el tamaño de un aguacate, por lo tanto es posible que Kourtney esté mandando señales.

Además durante la Navidad la pareja desató rumores de un embarazo cuando Travis publicó una foto con una botella de bebé color rosa.

Sin embargo Kourtney calló los rumores de un posible embarazo en meses pasados cuando en diciembre contestó: ¿Vamos a hacer esto cada vez que publico una foto? Después de que al compartir una imagen de ella en traje de baño y sus fans pensaron que estaba embarazada.

Kylie Jenner también está bajo la mira de los fans

Aunque es posible que la botella de bebé no pertenezca a la pareja, pues algunos fans tienen otra teoría. Esta botella podría no ser de Kourtney Kardashian y Travis Barker, sino de su hermana Kylie Jenner, quien podría haber dado a luz a su bebé antes de Navidad y aún no lo ha revelado.

Esta es una teoría que para muchos tiene sentido, ya que se sabe que la famosa estaba embarazada y que pronto daría la bienvenida a su segundo bebé. Además de que en el pasado, Kylie ha guardado el secreto sobre cómo lleva su embarazo, pues el primero no se hizo público sino hasta que su hija ya había nacido.

Por ahora Kylie continúa alejada de las redes sociales y no ha dado señales de haber recibido a su bebé, mientras que su hermana Kourtney ha seguido mostrando su vida a lado de su prometido y sus hijos, mientras ambos esperan a festejar su boda, la cual se ha convertido en una de las más esperadas del año.

Por ahora la pareja no ha dado fecha para esta celebración, pero sus fans continúan al pendiente de ellos y no pueden esperar a ver el vestido que usará Kourtney en su boda.