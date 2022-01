Fans de RBD critican rechazo de Sergio Mayer Mori y aseguran que se vio reflejado en su actuación

Sergio Mayer Mori vuelve a estar en el ojo del huracán al pronunciarse nuevamente sobre su actuación en Rebelde de Netflix.

El joven actor aseguró que no le quita el sueño los temas de la agrupación pues sus objetivos son otros.

“Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”, declaró.

— Sergio Mayer Mori