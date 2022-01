Chantal Gayoso recordó el inicio de su relación con Thiago Cunha: “No me llamó la atención al tiro”

Este lunes, se emitió el primer capítulo de Aquí se Baila, la nueva apuesta de Canal 13 que tiene como participantes a un gran número de famosos. Entre ellos, se encuentra Chantal Gayoso y Thiago Cunha, quienes comenzaron una relación en Bailando por un Sueño, programa del mismo formato.

Antes de aparecer en el escenario, Sergio Lagos presentó a la dupla con un enérgico mensaje aludiendo a su romance. “Se conocieron hace dos años en una pista como esta. Ahí, entre canción y canción, nació el amor”, señaló.

Sin embargo, tras ser consultada por su vínculo con el bailarín brasileño, la joven confesó que la química no fue instantánea. “No me llamó la atención al tiro”, dijo. “Pero de ahí, de a poquito, fuimos conversando (...) fue muy difícil la niña”, complementó su pareja.

Respecto a su relación actual, Chantal Gayoso reveló los aspectos más significativos de esta. “La complicidad, la potencia, la fuerza, la energía que proyectamos”, comentó la joven.

Fran García-Huidobro y su predicción sobre la pareja

Luego que los bailarines realizaran su presentación, Fran García-Huidobro, quien integra el jurado del programa, recordó sus dichos en el anterior programa.

“¿Quién les dijo que iban a pololear?”, preguntó, dando a entender que predijo la relación entre ambos participantes. “Ustedes me juraron de guata que no, pero se nota que sí. Ahora toda esa distancia que se veía en el Bailando, generaba una tensión que hoy no se ve”, agregó.