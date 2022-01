Carolina Arregui reveló difícil momento que enfrentó durante su segundo embarazo: “Si se quiere salvar...”

En un nuevo podcast de Chile Actores, Carolina Arregui se refirió al complejo momento que atravesó durante su segundo embarazo. En aquel periodo, la actriz se encontraba grabando la teleserie Ángel Malo (1986), en donde obtuvo el papel protagónico junto a Bastián Bodenhöfer.

“En Ángel Malo yo me quedé esperando a mi segundo hijo, Miguel Ángel, y él se llama así por la teleserie”, partió contando la actriz, quien tenía cuatro meses de embarazo cuando terminó las grabaciones.

La teleserie seguía en pantalla, por lo que continuó viéndola mientras esperaba la llegada de su hijo. Pero todo se complicó cuando se acercaba el final de la producción. “Recuerdo que como a los siete meses Miguelito no se le ocurrió nada mejor que querer salir al mundo, y no estaba preparado, no tenía sus pulmones desarrollados, todavía no estaba listo”, dijo.

Carolina Arregui sufrió algunas contracciones y acudió a una clínica, en donde quedó hospitalizada. Tras ser atendida, su médico le entregó una respuesta que la sorprendió enormemente. “Me dijo, ‘¿así que usted es el Ángel Malo? Usted está esperando guagua, tiene siete meses. Ángel Malo tuvo su guagua y ella se murió. Usted no va a ver el final de la teleserie, porque todo lo que le está pasando ahora es lo que usted está viendo que le pasó al personaje, y lo está somatizando, así de simple. Si se quiere salvar y quiere salvar la vida de su hijo, va a dejar esto de lado’”, contó.

“Él se dio cuenta que la pasión y lo que me había metido en el personaje, llegó a pasarme en la vida real. Afortunadamente el doctor, que tenía mucha sensibilidad, me dio ese consejo y le hice caso. Pero me comían las manos por prender la televisión, no vi ese final”, remarcó.

Finalmente, Carolina Arregui reveló que tuvo que estar en reposo durante mucho tiempo. “Finalmente cuando Miguelito llegó al mundo dije ‘bueno, ahora me tengo que poner al día’. Ni siquiera me querían contar, fue muy potente. Mandaban coronas al canal. Yo en ese minuto no supe nada, me enteré después”, aseguró.