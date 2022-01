Camila Cabello posa en bikini y muestra el poder de las chicas curvy

Camila Cabello se mantuvo un poco ausente de sus redes sociales durante el inicio del 2022 como parte del descanso que se tomó para disfrutar sus vacaciones.

Sin embargo, decidió retomar las interacciones con sus fans y mostrar algunas fotografías de lo que fue su viaje a las paradisíacas playas de República Dominicana.

Luego de mostrar algunas fotografías en medio de la nieve en Montana (Estados Unidos), Camila dejó colar una sus curvas disfrutando del sol y la playa.

La defensora de las curvas reales demostró que está en su mejor momento, a pesar de su ruptura con Shawn Mendes y presumió el poder de las curvas.

La intérprete de ‘Havana’ se puede ver con un traje de baño negro de dos piezas completamente al natural en un yate que navega en las aguas caribeñas, mientras cuenta con un atardecer de fondo.

Los internautas no tardaron en colmar de piropos la publicación, elogiando su belleza al natural y su figura.

Fue el año pasado, cuando la artista alzó la voz en defensa de los cuerpos reales después de que le llovieran críticas por unas fotos que le hicieron mientras paseaba con ropa deportiva por la calle.

“Llevaba un top que muestra mi barriga y no estaba disimulándola. ¡Porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no mete la barriga todo el tiempo!. Estoy agradecida de que este cuerpo me deja hacer lo que tengo que hacer. Somos mujeres reales con curvas y celulitis y estrías y grasa. Y tenemos que aceptarlo”, aseguró.

— Camila Cabello