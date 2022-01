Adamari Lopez tiene el look de botas altas más elegante de la temporada

La conductora Adamari Lopez demostró que es toda una experta de moda al lucir un look sensual y elegante que es perfecto para la temporada invernal. La famosa combinó una mini falda y botas altas a la perfección y dio lecciones de estilo a sus fans. A continuación te decimos cuál fue su secreto para lograr su atuendo sofisticado.

Adamari Lopez enseña cómo combinar botas altas con una mini falda

No es secreto que desde hace meses que Adamari Lopez se muestra más segura y se atreve a experimentar más con su imagen. Prueba de ello es una serie de fotos de compartió recientemente en las cuales usa un atuendo color blanco compuesto por botas altas, una mini falda con volantes y un suéter color blanco y beige corto.

La famosa complementó su atuendo con un peinado de coleta y maquillaje en tonos nude.

Las fotografías captaron la atención de sus seguidores, ya que este atuendo acentuó a la perfección su figura al mismo tiempo que mantuvo un aire de sofisticación. El secreto está en elegir el corte adecuado para las prendas, ya que mientras la mini falda es ajustada, el suéter de manga larga tiene un estilo más holgado. Para evitar que se viera demasiado grande, el suéter estuvo cortado a la cintura.

Por otro lado sus botas largas dejaban solo pocos centímetros de sus piernas al descubierto y al mantener los colores claros la famosa logró alargar su silueta.

Los atuendos invernales de Adamari han causado impacto entre sus fans, ya que poco antes la famosa compartió un divertido video en el cual usaba un vestido café de manga larga y cuello alto que se convirtió el más deseado entre sus seguidoras.

Otro secreto para verse espectacular es la seguridad que muestra en cada video, pues sus seguidoras frecuentemente mencionan que actualmente luce más confiada y feliz, algo que siempre nos ayuda a vernos más bellas y radiantes. Parte de este cambio se debe a su reciente soltería, la cual está disfrutando al máximo y no desea pensar en tener una pareja por ahora.

En una entrevista con MezcalTV, la famosa reveló si deseaba darle otra oportunidad al amor pronto y su respuesta reflejó que tener una pareja no siempre es lo más importante.

“No creo que sea el momento. Hay un momento de aprendizaje, hay un momento de crecimiento. Yo misma me hago a veces muchas preguntas y creo que hasta que no resuelva muchas de esas cosas, pues no estoy enfocada en otra cosa que no sea estar bien”.

Por ahora su prioridad es su hija y su bienestar. Esto lo procura por medio del ejemplo pues la actriz está convencida de que lo mejor que puede aprender Alaïa, es que es importante estar bien consigo misma, ya sea con o sin pareja.

“Estoy bien, estoy tranquila y creo que es lo que mi hija necesita ver de mí, que estoy feliz conmigo misma. Si viene alguien más que puede complementarme con su felicidad, bien, pero si no, yo estoy bien, estoy tranquila”.

Para darse tiempo para sí misma, la famosa continúa con su régimen de ejercicio todos los días y también ha podido viajar para conocer nuevos lugares. Su destino más reciente fue Palestina, donde pudo pasear y conocer más sobre su cultura y lo compartió con sus seguidores por medio de videos y fotos.