Violeta Isfel confiesa que sufre depresión y nos recuerda que es más que una simple tristeza

Sincera como suele ser, Violeta Isfel tomó valentía para revelarle a sus casi 2 millones de seguidores que padece depresión, diagnosticada después de atravesar cambios emocionales muy fuertes.

“Está siendo una de las pruebas más grandes de mi vida, pero ustedes merecen saber qué es lo que estaba pasando”, comenzó diciendo la actriz en una transmisión en vivo en su Instagram el pasado domingo 9 de enero.

La protagonista de Atrévete a soñar, Una familia con suerte y Mi marido tiene familia explicó que todo inició el año pasado cuando empezó a sentirse “rara” pues no tenía motivación para realizar actividades cotidianas.

“(Estaba) como sin ganas de comer, con ganas de dormir todo el tiempo, con ganas de llorar sin entender por qué, una irritabilidad en la piel terrible”, detalló agregando que tuvo que recurrir a ayuda profesional para recibir un diagnóstico.

Así es como Violeta Isfel está batallando con la depresión

Fue entonces que comenzó su proceso a la recuperación, razón que la motivó a compartir su palabra de aliento para otras mujeres que están atravesando por una situación similar.

“Esta ha sido de las pruebas más complicadas, pero voy a salir. Y también quiero levantar la voz por todas aquellas personas que no saben que lo tenían y que lo puedan mejorar”, dijo con la intención de inspirar a las demás.

De acuerdo con la propia Violeta Isfel, su tratamiento incluye “ejercicios como obligarme a levantarme, tender mi cama, obligarme a bañar y hacer como varias cosas para empezar a retomar y reencontrarme”.

La mexicana de 36 años también fue muy transparente al señalar que, como muchos, tampoco esperaba alguna vez padecer este trastorno.

“Yo no pensé que fuera algo que me pudiera pasar, pero sí, efectivamente sí”, recordándonos que todos somos vulnerables especialmente durante la pandemia “porque no nos dimos la pausa para saber cómo nos sentíamos emocionalmente”.