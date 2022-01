Sergio Rojas reveló mala experiencia con Blanca Lewin: “Estaba enfurecida”

En un nuevo capítulo de Que te lo Digo, Sergio Rojas dio a conocer la mala experiencia que tuvo hace algunos años con la actriz Blanca Lewin. Sus dichos surgieron luego que Hugo Valencia se refiriera al periodista Daniel Matamala, con quien la artista contrajo matrimonio en 2020.

En ese momento, el también panelista de Me Late reveló la situación que enfrentó durante una entrevista con la actriz, luego que esta se molestara por una pregunta que estaba incluida en su pauta. “Yo de la que no tengo muy buena impresión es de la Blanca Lewin, que una vez pidió que me echaran cagando del canal”, contó Sergio Rojas.

“Una vez, cuando ella hacía Lola. Ella es bien... O sea, yo no sé ahora, pero en ese momento era bien monstruosa, se creía la última chupá del mate y fue súper mala onda conmigo”, agregó, indicando que el hecho ocurrió cuando la actriz tomó el rol protagónico de la teleserie Lola (2007).

“Ella era la gran contratación de Canal 13, y sabía que estaba en las condiciones de súper mega hiper style”, dijo. Según explicó, unos productores del canal le pidieron entrevistar a Blanca Lewin, debido al nuevo personaje que interpretaría en la pantalla chica.

“Yo voy con mis apuntes en mano, y justo había salido una revista, que era como la Vea. Y en la Vea, habían entrevistado a Gonzalo Valenzuela. Y en la entrevista le preguntaron si él le había dado algún consejo a Blanca Lewin, que tenía que transformarse en hombre”, agregó, aludiendo a la trama de la teleserie.

“Entonces, Valenzuela dice ‘sí, yo le enseñé a Blanca Lewin cómo los hombres nos rascamos las pelotas’. Esa fue la frase. Entonces yo en mi mente, le digo Blanca, qué te parece que Valenzuela señaló, y le leo el párrafo”, contó.

“Blanca, te lo juro por Dios, monstruosa... ‘Qué te has imaginado, esta falta de respeto yo no te la voy a soportar. Esta entrevista se termina acá. ¿Cómo se te ocurre?...’. Y yo, cabro chico, no entendiendo nada le digo ‘Blanca, lo que pasa es que él lo dijo en esta entrevista y lo estoy leyendo textual, pero no es para que te molestes’”, agregó Sergio Rojas, imitando la furiosa reacción que habría tenido la actriz.

“‘No, es que esto se acabó, te retiras de acá, fuera de mi camarín, esto lo voy a hablar con los ejecutivos’. Yo salgo de ahí, voy arriba, y digo ‘chuta, saben que quedó la cagada, le hice una pregunta que no tenía ninguna mala intención...’. Después supe que Blanca lo que quería era que no hiciera más entrevistas, que me sacaran cascando, encontraba que era un pésimo profesional y que cómo se me ocurría decirle a la nueva contratación tamaña falta de respeto”, agregó.

Finalmente, Sergio Rojas contó que los ejecutivos le sugirieron ir a pedirle disculpas a la actriz con un ramo de rosas, a lo que este se negó. “No voy a pedir disculpas de nada, porque yo hice una entrevista donde leí lo que dijo Valenzuela. Si ella se cree la muy muy, cuando no es ni la tan tan, no es responsabilidad mía”, dijo, indicando que luego se enteró que la actriz “estaba enfurecida. No me quería ver ni en pintura”.