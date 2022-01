Selena Gomez revela que no se sentía atractiva y da una gran lección de amor propio

Selena Gomez se sinceró sobre el impacto de las redes sociales en su salud mental. La cantante habló de los beneficios de los ‘detox’ digitales y comenzó el 2022 con un fuerte mensaje sobre el amor propio y los peligros de la red.

Selena Gomez derriba los estereotipos de belleza y cuida su salud mental

En una entrevista para Fashion, la famosa se sinceró sobre cómo tuvo que alejarse de las redes sociales para cuidar su salud mental. Si bien la famosa en algún momento fue la persona más seguida del mundo, esto tomó un alto precio en su autoestima, razón por lo cual decidió alejarse de la vida digital para comenzar a concentrarse en la vida real.

En una entrevista con InStyle, la cantante dijo que en sus primeros veintes no se sentía atractiva. Siempre pensaba que tenía que usar maquillaje y jamás dejaba que nadie la viera sin él.

Debido a las inseguridades que le provocaron los comentarios negativos del público en las redes, Selena decidió alejarse y creó un sistema para proteger su salud mental. Este sistema consiste en no tener acceso a sus contraseñas de redes sociales.

“El odio y las comparaciones innecesarias se fueron cuando dejé el teléfono”.

Aunque la famosa reveló que a veces el sentimiento de inseguridad regresa, ahora mantiene una mejor relación consigo misma.

El sentir que no combinaba con las tendencias de belleza, la impulsó a crear su propia línea de cosméticos Rare Beauty. La actriz dijo que quería cambiar la narrativa y derribar las normas de belleza anticuadas con productos que hicieran sentir bien a las personas que los compraban.

Algo que también le ha ayudado, es la madurez que ha adquirido con el paso de los años, por esa razón ahora goza de cumplir años y aprender cosas nuevas.

“Cuanto mayor me hacía, más evolucionaba y me daba cuenta de que necesitaba tomar el control sobre lo que estaba sintiendo. Quería ser capaz de mirarme en el espejo y sentirme segura de lo que soy”.

Otra lección que ha aprendido es a decir ‘no’ cuando algo no le gusta o cuando no se siente bien. Aunque puede parecer algo muy sencillo, para la famosa ha sido un proceso de aprendizaje el saber que si no se siente bien, entonces no debe aceptar salidas con amigos o apariciones públicas, porque lo más importante es estar bien consigo misma.

Otras cosas que le han ayudado a mantener su salud mental, son la terapia y el boxeo, ya que esto le permite aclarar su mente y soltar sus preocupaciones e inseguridades.

Ahora Selena desea que más personas comiencen a cuidar de su salud mental desde temprana edad. Por eso busca crear un plan de estudios para las escuelas en el cual se incluyan temas de salud mental.

Especialmente en la pandemia, se dio cuenta de la necesidad de hablar de esos temas y por eso ahora espera colaborar al donar el 1% de todas sus ventas de maquillaje para hacer esto realidad.