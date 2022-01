Mauricio Flores confesó que en 2021 sufrió una depresión: “No me levantaba”

El más reciente episodio de La Divina Comida, transmitido el sábado por Chilevisión, tuvo momentos de delicada sinceridad por parte de Mauricio Flores. El comediante decidió revelar detalles de su vida personal, haciendo énfasis en un duro momento que vivió en abril de 2021.

Para esta ocasión, el espacio contó con cuatro destacados humoristas nacionales. Junto a Flores estuvieron Chiqui Aguayo, Paúl Vásquez y Jenny Cavallo. Pero además de las risas, hubo mucha honestidad.

El protagonista de la dupla Melón y Melame fue uno de los que se sinceró sobre una completa situación que afrontó ante el escenario pandémico. Sin embargo, afortunadamente pudo levantarse.

Mauricio Flores perdió muchos proyectos por culpa del Coronavirus

Pese a que las vacunas contra el COVID-19 ya comenzaban a administrarse, para el artista ya había severos daños en sus planes y presupuestos, lo que le ocasionó un fuerte bajón que le impedía hasta levantarse de la cama.

“En el mes de abril me vino un bajón, una depresión. Cada una de las cosas que yo tenía planeadas, presupuestadas, las que estaban incluso firmadas, con giras… todo se fue al carajo. Hubo como dos semanas en las que no me levantaba, decía ‘¿para qué?’”, contó Mauricio Flores en La Divina Comida.

El humorista confiesa la depresión que padeció en abril de 2021. Foto: Captura de video

Luego de ‘tocar fondo’ emocionalmente y vivir en la incertidumbre, el humorista recibió un toque enérgico y decidió voltear la tortilla. “Un día me levanté y dije ‘no po, ahora no hay que preocuparse, hay que ocuparse del destino’”, afirmó.

Tras levantarse del bajo estado anímico, él y su esposa tuvieron la creatividad de iniciar dos emprendimientos. Mauricio Flores detalló que el primero estaba enfocado en la representación de artistas nacionales como Américo o el Profesor Rossa; y otro relacionado a la venta de túneles sanitizadores.

“Ahí andaba yo. Vendí uno solo, pero no voy a decir a quién, porque capaz que me llamen a declarar. Pero lo vendí en esta misma comuna (Maipú)”, bromeó el famoso.

La traición de un amigo en su primer matrimonio

En 2019, durante la transmisión de un episodio de Podemos Hablar, el comediante confesó que fue traicionado por un amigo. “Esto no lo he hablado nunca por respeto a mis hijos”, comenzó diciendo en aquel entonces.

“La separación de mi primer matrimonio fue porque hubo un amigo mío que influyó en todo esto y se terminó quedando con mi señora”, expresó.

“Las razones que ella tenga para que haya tomado esa determinación, tengo que asumir que el 50% haya sido provocada porque sintió que yo no llegaba a la altura del amor que ella necesitaba, eso es una cosa. Pero desde mi punto de vista, las señoras de mis amigos son hombres. Yo no me fijaría nunca en la mujer de un amigo”, expresó Mauricio Flores.

Además, señaló que «todos sabían, menos yo». Sin embargo, intuía la infidelidad. Una vez los llamó a los dos a la misma hora y escuchó el mismo sonido ambiente. Si bien su ex esposa y amigo negaron que estaban juntos, Flores no les creyó.

“Hay conductas que te hacen sospechar. Yo le abrí la puerta a mi amigo, porque es tu mejor amigo, y se termina metiendo en tu cama. Entonces, empecé a ver demasiada complicidad, conversaciones, mucha sonrisa”, dijo.