Eugenia Lemos dio positivo por COVID-19: “Ni sabemos dónde nos contagiamos”

Desafortunadamente Eugenia Lemos integró el listado de artistas chilenos o argentinos que se infectaron con COVID-19. La modelo argentina reveló la noticia desde su cuenta de Instagram, precisando que este sábado 8 de enero le entregaron el resultado que arrojó positivo.

Aunque no dio detalles sobre si había recibido su vacunación completa, la famosa afirmó que “los que me conocen saben que me cuido mucho”, por lo que se presume que sí estaba inmunizada.

Recordemos que se llama vacunación completa al esquema primario, que consta de las dos dosis de Pfizer u otros antídotos disponibles en Chile. Y 15 días después de recibir la segunda inyección al usuario se le considera completamente inmunizado.

Unos 6 meses más tarde, cuando el sistema lo indique, vuelve a ser elegido para una dosis de refuerzo. Este tercer disparo se determinó por la aparición de la variante Delta. Aunque ahora es Ómicron la que amenaza con su alto poder de contagio.

Eugenia Lemos sintió malestares que le impulsaron a hacerse la prueba de COVID-19

En la publicación de este fin de semana, la también actriz detalló que comenzó a sentir distintos síntomas que le llevaron a la decisión de practicarse el examen el viernes 7 de enero, obteniendo el resultado un día después, es decir, el sábado.

“COVID POSITIVO, pero agradecida de estar pasándolo leve. Resfrió, dolor de cabeza y mi cuerpo me pide estar acostada todo el día. Cualquier mínima cosa que hago me da mucho cansancio”, confesó Eugenia Lemos en el posteo.

Asimismo, agregó: “Los que me conocen, saben lo mucho que me cuido, pero este virus está en todos lados. Ni siquiera sabemos dónde nos contagiamos”.

Los seguidores de la modelo no se mostraron indiferentes y le dejaron mensajes de apoyo para una pronta recuperación. Aunque no mencionó sobre sus familiares, el escribir en plural “ni siquiera sabemos” indica que sus allegados también podrían estar infectados.

“Todo va a estar bien, ahora a cargarse de enerías”, “recupérate pronto”, “qué guapa”, “harto líquido y descansa”, “a cuidarse”, “ánimo” y “Eugenia, cuídate, yo pasé por lo mismo y no es nada agradable”, fueron algunas de las reacciones por parte de los internautas.

Debido al momento del contagio, es probable que la modelo se infectara durante las festividades de Fin de Año. Foto: Instagram @eugenialemosok

Leonardo Farkas se contagió de COVID-19 antes de Año Nuevo

El reconocido empresario informó desde Twitter a sus seguidores que contrajo el COVID-19 al igual que su familia. Sin embargo, lo más preocupante es que aseguró tener su vacunación completa y dosis de refuerzo.

“Confirmo que con mi familia tenemos COVID y con las 3 vacunas. Les pido cuidarse”, dijo en el inicio de su posteo en Twitter.

Seguidamente, el filántropo escribió: “Dicen que no es fuerte, pero acá 9 días en cama y aún sin poder hablar. Les deseo un gran 2022 (Con AMOR Y PAZ). Leonardo Farkas”.

Su pronunciamiento indicó que recibió 2022 en convalecencia, además de que tanto él como su familia deben guardar cuarentena para evitar una propagación.

En Chile ya fue aprobada la administración de una cuarta dosis contra el COVID-19 que, valiendo la redundancia, es un refuerzo de la primera dosis de refuerzo.