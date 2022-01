“Era el sueño de cualquier chica”: Novia de Kanye West es tildada de interesada por hablar de los lujos que les ha dado el rapero

El deseo de Kanye West de recuperar a Kim Krdashian al parecer ha quedado atrás al confirmarse su nueva relación con Julia Fox, o podría tratarse de una estrategia para darle celos a la socialité.

Lo cierto es que la actriz se encargó de dar detalles sobre los lujosos regalos y complacencias que ha tenido con ella en durante sus citas románticas y le llovieron las críticas.

Ye, como ahora se hace llamar el rapero, tuvo su segunda cita romántica con Fox, el 1 de enero, donde celebraron la llegada del año nuevo.

Aunque han pasado pocos días de haberse conocido, la interprete se ha mostrado deslumbrada con el cantante y así lo hizo saber durante un ensayo que publicó para Interview Magazine, donde dio detalles y hasta mostró fotos de cómo empezó su noviazgo.

“Date Night” fue titulado el ensayo en donde cuenta que fue la noche de Año nuevo cuando lo conoció y hubo una conexión entre ellos.

Luego de esa noche los famosos fueron al cine y después a cenar a Carbone, un exclusivo restaurante en Miami donde se convirtieron en el centro de atención.

La mujer de 31 años contó que se sintió una Cenicienta al terminar de cenar y dirigirse al hotel donde se hospedaban.

En el lugar la esperaba un closet repleto de ropa de diseñador, lo que la dejó fascinada y aseguró que era el sueño de toda chica.

“Era el sueño de cualquier chica hecho realidad. Fue como un auténtico momento de Cenicienta. No sé cómo lo hizo, o cómo consiguió que todo estuviese listo a tiempo... ¿quién hace algo así para una segunda cita? ¡O para la primera!”, confesó.

Las críticas no se hicieron esperar en las redes pues usuarios tildaron de interesada a Julia y aseguran que solo estaba impresionada por los regalos y lujos del rapero y no por la supuesta conexión.

“¿El sueño de toda mujer? Será el de ella, no siempre pensamos en solo ropa”, “Que vacía de mente se ve esta mujer”, “Está aprovechando los regalos antes de que la deje”, “Lo mismo ha hecho con las otras novias”, “Que no generalice, que la ropa no es el sueño de todas las mujeres, hay mejores cosas”, son los comentarios que se leen en las redes sociales.

— Internautas