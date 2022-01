Entre lágrimas Grettell Valdez confiesa que perderá parte de un dedo para evitar el cáncer

Grettell Valdez no empezó el 2022 con las mejores noticias luego de notificarle algunos problemas de salud.

La actriz decidió compartir su angustia con sus seguidores en un vídeo donde se mostró vulnerable y dio detalles de cómo se encuentra.

Como consecuencia de una nueva amenaza de cáncer, Grettell deberá perder parte de uno de sus dedos.

Grettell Valdez detalla sobre su salud

Hace algunos años atrás la artista enfrentó una de las peores noticias al detectarle cáncer en uno de sus dedos.

En aquel entonces se le hizo una intervención para eliminarlo y colocar un injerto.

Sin embargo, ahora y tras algunos estudios de control deberá someterse a una intervención para eliminar parte de su dedo y evitar que el virus “transmute a cáncer”.

Fue a través de un vídeo en su canal de YouTube, donde informó sobre su estado de salud en medio de un balance de lo vivido durante el pasado 2021.

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo el cual me lo quitaron, me hicieron un injerto y pues desapareció en teoría. Hace poco fui a revisión y me dijo el doctor: ‘Hay un pedacito que no me gusta’, lo mandamos biopsiar…”, explicó. — Grettel Valdez

Seguidamente, contó el momento complicado que atravesó en una de las revisiones.

“Me salen como llaguitas, me generan mi cita para la pequeña cirugía y ya estando ahí en la plancha, ya toda lista llega el doctor y me dice: ‘No te voy a operar, en una semana se te expandió y no es normal’…”, contó. — Grettel Valdez

Gracias a los chequeos médicos, podrá ponerle freno nuevamente al cáncer.

“Por suerte ya sabemos qué es, es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida… es un virus que transmuta a cáncer entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es, sí me van a tener que quitar gran parte de mi dedo pero no me importa…”, dijo. — Grettel Valdez

La estrella dejó claro que no le importa perder parte de su dedo oues solo busca su bienestar físico y no vivir de las apariencias.

“El doctor me dice: ‘Tranquila, voy a tratar de reconstruirte el dedo’. Le dije: ‘No me importa, quite todo lo que tenga que quitar’. No va a salir más la uña, no me importa. Lo que me importa es estar bien…”, señaló. — Grettel Valdez

De igual manera, dijo que a pesar de estar más tranquila por darse a cuenta a tiempo de lo que sucedía, en ocasiones la circunstancia le roba un poco la calma.