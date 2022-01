El páramo: la película de terror que demuestra que la soledad se puede convertir en un verdadero problema

El páramo se estrenó en Netflix y aunque en principio no recibió una reacción inmediata por parte de los suscriptores, poco a poco se ha ido consolidando como una de las producciones españolas más terroríficas que jamás haya existido.

Es por ello que recientemente ha causado conmoción, ya que pese a que sus secuencias son muy lentas, éstas poseen un alto impacto en dramatismo, así como diálogos repletos de altas cargas sensibles que mantienen al espectador “enganchado” de principio a fin. Esta fórmula ha sido en gran parte la clave de su éxito y por eso es que son cada vez más quienes se han volcado a verla.

Y es que su sinopsis resulta para muchos inquietante: “Esta es la historia de una familia que vive aislada del resto de la sociedad y cuya tranquilidad se ve perturbada por la presencia de una criatura aterradora que pondrá a prueba los lazos que los unen”. Esto de inmediato denota gran parte del drama que se vivirá de principio a fin y que por eso está siendo tan demandada.

El páramo: la película de terror española que está dando de qué hablar

La película El páramo posee una serie de elementos enriquecedores para la audiencia. A través de ella las personas no solo percibirán el miedo que ella puede generar, sino también la incertidumbre y varias lecciones que harán analizar a quienes comprendan esta compleja trama.

Una de las situaciones por las que se considera que esta producción demuestra que la soledad puede llegar a ser un enorme problema es porque surge en un ambiente atemporal, misterioso y denso en el que pocos personajes interactúan y esto hace que cada escena se vuelva desesperante o asfixiante para muchos. También demuestra cómo a pesar de estar rodeados solo de personas conocidas, éstas pueden resultar peligrosas si se encuentran en pánico.

Además, ante la inminente presencia de una criatura que podría ponerlos a cada uno en peligro, acrecienta el ahogo y las tensiones entre este grupo familiar y el espectador. También se aprecia cómo un niño a tan corta edad ante el peligro que le rodea y las desvariaciones que están teniendo sus padres, debe asumir un rol de líder para poder subsistir y salir airoso de esta novedosa y perturbadora situación.

A esto se le suman las microsituaciones o lo que llaman sus realizadores los microcosmos, que aunque para muchos esto desluce cada uno de los argumentos presentados, pero de una u otra forma generan más reacciones ante una trama de la que se desconoce su desenlace, pues se presentan variaciones que hacen dudar sobre lo que sigue.

Por si fuera poco, El páramo, hace énfasis en cómo el actuar solo no resulta malo, pero sí llega a desestabilizar hasta quien posee un carácter dominante. Es por ello que hay quienes consideran que el trasfondo de ella es motivar al espectador a través de mensajes como el trabajar en equipo y no perder el norte de sus objetivos, ya que esto los hace perder la batalla y no lograrán salir ilesos de las circunstancias que se presenten.