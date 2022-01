Adele es la elegancia en un maxiabrigo de animal print y pantalones de cuero bota ancha

Los últimos meses han sido de grandes gratificaciones para Adele. No solo por los éxitos que cosecha con su álbum 30, sino también porque todo marcha sobre ruedas en el plano personal.

Tras superar su divorcio de Simon Konecki, la cantante británica decidió darse una nueva oportunidad en el amor con el famoso agente deportivo Rich Paul a principios de 2021.

Desde entonces, aunque ambos son discretos sobre su romance, se han dejado ver juntos en algunas oportunidades en las que han demostrado que su noviazgo va viento en popa.

De hecho, la cantante confesó en una reciente entrevista a Rolling Stone que su relación con el galán estadounidense es la más “increíble, sincera y más fácil” en la que ha estado.

No obstante, la estrella no solo da cuenta de lo enamorada que está en cada cita con Paul, también presume su elegante estilo casual con el que se ha convertido en un referente fashion.

Así lo hizo este domingo 9 de enero al salir con su novio a un exclusivo establecimiento en California luciendo espectacular con un look digno de una diva de la música.

Adele conquista en un outfit elegante y audaz en cita con Rich Paul

De acuerdo a Daily Mail, la artista de 33 años y su pareja compartieron una cena romántica en el lujoso restaurante italiano Giorgio Baldi en Santa Mónica la noche de este domingo.

En su salida del sitio favorito de las celebs, la artista acaparó los flashes derrochando elegancia en un epatante outfit de noche protagonizado por un maxiabrigo con estampado de leopardo.

La famosa, dueña de una colección de abrigos admirable, lució concretamente un diseño confeccionado en terciopelo de la marca Etro, ideal para abrigarse con mucho estilo.

La intérprete de Oh my God llevó su audaz sobretodo de la manera más acertada posible: encima de un look total black perfecto para no sobrecargar la apuesta de moda y verse elegante.

El conjunto monocromático estaba compuesto por una blusa lisa y pantalones de cuero acampanados en tendencia. Asimismo, completó con unos clásicos stilettos puntiagudos de gamuza.

En cuanto a los complementos, la estilosa madre de uno elevó su atuendo al máximo glamur con el accesorio infalible para perfeccionar cualquier estilismo: un distinguido bolso de diseñador.

En esta ocasión, la originaria de Londres eligió específicamente el bolso de mano “Hourglass” de Balenciaga también en negro. Además, usó sofisticados guantes de cuero a juego.

La elegancia de Adele con su ensamble se potenció gracias a su beauty look, luciendo su melena rubia suelta en ondas glam y su distintivo maquillaje para destacar su mirada.

Por supuesto, no olvidó portar ante todo un cubrebocas combinado con su atavío para protegerse de un posible contagio con covid-19 sin renunciar al garbo que la caracteriza.

De esta manera, aparte de derrochar sofisticación, Adele se afianzó como inspiración de estilo très chic al mismo tiempo que probó que su idilio con el agente de 40 años se fortalece con los días.