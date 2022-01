Adamari Lopez calla rumores de un nuevo amor y demuestra que estar soltera es lo mejor

Después de varios meses de haberse separado de Toni Costa, Adamari Lopez demostró que no tiene prisa por buscar otra relación amorosa. La conductora calló los rumores de un romance con un fuerte mensaje y demostró que tomar tiempo para ella misma, es una de las mejores cosas que ha hecho.

Adamari Lopez revela si está buscando el amor y da una gran lección

En una entrevista con MezcalTV, la famosa reveló si deseaba darle otra oportunidad al amor pronto y su respuesta reflejó que tener una pareja no siempre es lo más importante.

“No creo que sea el momento. Hay un momento de aprendizaje, hay un momento de crecimiento. Yo misma me hago a veces muchas preguntas y creo que hasta que no resuelva muchas de esas cosas, pues no estoy enfocada en otra cosa que no sea estar bien”.

A pesar de que por ahora continúa trabajando en sí misma, la conductora espera que en un futuro pueda estar lista para tener una pareja estable, pues asegura que es algo que hasta ahora no ha conseguido.

“Quisiera tener en algún futuro una vida en pareja, en donde haya una estabilidad, en donde haya un disfrute de compañía, de ver hacia un futuro juntos, como algo más estable y creo que todavía hay cosas que aprender porque, pues no me ha ido muy bien”.

Por ahora su prioridad es su hija y su bienestar. Esto lo procura por medio del ejemplo pues la actriz está convencida de que lo mejor que puede aprender Alaïa, es que es importante estar bien consigo misma, ya sea con o sin pareja.

“Estoy bien, estoy tranquila y creo que es lo que mi hija necesita ver de mí, que estoy feliz conmigo misma. Si viene alguien más que puede complementarme con su felicidad, bien, pero si no, yo estoy bien, estoy tranquila”.

Hasta ahora la famosa ha compartido los divertidos momentos que vive a lado de su hija, especialmente en fechas recientes durante Navidad y Año Nuevo, cuando la pequeña Alaïa recibió varios regalos.

En un video, se puede ver a Adamari bailando a lado de su hija. La famosa escribió el mensaje:

“Mi hija @alaia , el amor más bonito que tengo ¿Cuál es el tuyo?”

Por su parte, Toni Costa continúa siendo parte fundamental de la vida de su hija, pues frecuentemente publica fotos y videos a su lado. Durante la Navidad, el bailarín lamentó no poder estar con ella, ya que dio positivo a una prueba de COVID.

“Me encanta tener estos bonitos recuerdos junto a mi princesa, para que ella siempre tenga memorias con sus papás. Desafortunadamente el COVID se interpuso estas navidades y esta mañana di positivo, por lo que hoy no podré estar a su lado ni mañana para ver su carita de felicidad abriendo sus regalos que tanta ilusión le hacen y tanto se merece por ser la mejor hija del mundo. Papi te ama con todo su ser y estoy realmente afectado por no estar a tu lado estos días. Aún así haré todo lo posible para que me sientas presente, cerca.”