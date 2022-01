Te decimos quién era el actor de Grey’s Anatomy que más olvidaba el guión y cometía muchos errores

Pese a que la serie médica Grey’s Anatomy se despidió por completo de Netflix, sus fans no dudarán en seguir sus pasos una vez que se defina en qué servicio streaming migrará en las próximas semanas, pero mientras esto sucede, se han ido revelando detalles de esta producción que no dejan de sorprender a los amantes de este tipo de géneros.

Por lo que no es de extrañar que a medida que al parecer se acerca el inminente final de esta historia, ya que no se ha confirmado la temporada 19, sus actores estén siendo entrevistados por los diferentes medios en los que van develando detalles sobre sus compañeros y cómo es parte de la convivencia tras cámaras, pues si algo tiene esta trama es diálogos o argumentos que deben ser bien memorizados para no cometer errores que podrían sentenciar los verdaderos especialistas de la salud.

Es por ello que sorprendió una de las contundentes declaraciones que ofreció el actor Giacomo Gianniotti quien interpreta a Andrew DeLuca, pues él no solo dio detalles tras cámaras que nadie imaginó que sucedían, sino que también se atrevió a mencionar quién de ellos era el que más olvidaba sus líneas.

Actor de Grey’s Anatomy que más olvidaba el guión y cometía muchos errores

Giacomo dejó atónitos a los seguidores de este drama médico, pues dijo a Us Weekly que su compañero Justin Chambers, quien le dio vida a Alex Karev era quien más errores cometía en el set y siempre olvidaba el guión que le entregaban con suficiente tiempo para que éste fuera aprendido por ellos.

Y por tratarse de una serie médica, los términos, así como sus amplios argumentos que debían ser bien manejados, no los coordinaba adecuadamente por lo que esto generaba molestias entre sus compañeros.

Sin embargo, ellos se armaban de paciencia, pues aseguraban que no resultaba fácil el estar memorizando a detalle cada línea, pues esto resultaba bastante complejo y no todos tenían la retentiva para lograrlo eficazmente. Pese a ello, también recordó que Ellen Pompeo para salir del paso de esta “incomodidad” siempre improvisaba chistes o hacía mención de otras cosas para pasar el mal rato que se podría generar tras el retraso en las grabaciones.

Para Giacomo ella era la “más hilarante, así como divertida. Ella representaba la alegría en el set y siempre estaba dispuesta a dar un buen consejo o apoyo ante una situación determinada. Para este actor, Pompeo es igual ante y fueras las cámaras, pues su espontaneidad no tiene límites.

Además de ella, también considera que su compañero Kevin McKidd que interpreta a Owen Hunt es uno de sus mejores amigos fuera del set y se ha convertido en su mentor para salir adelante con éxito en esta serie que cada vez más les exige estar claros con el mensaje que se transmite y esto es algo en lo que se hizo especial énfasis en la temporada 17 en la que se dedicó gran parte de los episodios a honrar la enorme responsabilidad y labor de los médicos en el mundo ante la pandemia por Covid-19.