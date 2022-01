Sandra Barrios y Jessi Uribe tuvieron una de las relaciones más sonadas de la farándula. Sandra Barrios presume con fotografía el amor que tiene por sus hijos y su novio

La pareja mantuvo un romance durante varios años y tuvieron cuatro hijos, Luna, Sarah, Alan y Roy.

Ella estuvo con él durante su participación en programas como ‘La Voz’ y ‘A Otro Nivel’.

Sin embargo, en el 2019 su matrimonio terminó y protagonizaron un sonado divorcio.

Esto, para que poco después saliera a la luz que el cantante mantenía una relación con Paola Jara.

Aunque se habló mucho sobre una presunta infidelidad, los dos cantantes lo han negado.

Hace un poco más de un año, la empresaria también tiene pareja, se trata de Jorge Armando Espinosa, un empresario con el que Barrios ha encontrado el amor.

Los dos han viajado a varios lugares y ahora viven juntos con sus respectivos hijos.

La pareja está pasando por uno de sus mejores momentos y así lo demuestran en sus redes sociales, aunque no publican mucho contenido juntos.

Sin embargo, cuando lo hacen, encantan en redes sociales y son muy comentados por los internautas.

Con el paso de los meses, ella ha mostrado más contenido de la familia y de su relación en su cuenta de Instagram.

Y es que cada día tiene más seguidores allí, y la mayor parte de ellos está pendiente de cada detalle.

Actualmente, suma un poco más de 775 mil personas que no dudan en comentar sus fotografías y videos.

Es por esto que muchos han quedado encantados con una de sus publicaciones más recientes.

Allí aparece junto a toda su familia, sus hijos, los hijos de su novio, y él, con lo que han mostrado que pasaron las festividades juntos.

Ella no ha tenido problemas para mostrar que está más enamorada que nunca y así lo publica.

Todos los Espinosa Barrios, recibieron el año en familia y con grandes sonrisas, con lo que mostraron que están más unidos que nunca.

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos los felicitan por la familia que han formado poco a poco.

Recordemos que…

Hace un tiempo, Jessi Uribe fue entrevistado en el programa matutino Día a Día.

Allí finalmente aceptó que su canción ‘La Culpa’ era para su exesposa Sandra Barrios.

Incluso le dedicó una pequeña parte de la canción:

“Quisiera que no olvides que un día yo te quise, y que no me recuerdes por el daño que te hice (…) hubiera preferido que la culpa fuera tuya (…) sé que te duele, pero me duele más a mí”.