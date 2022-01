Elianis Garrido es una de las presentadoras más queridas por el público colombiano. Elianis Garrido presumió su figura en bikini y muchos quieren saber su rutina de ejercicios

A diario hace parte del programa de entretenimiento “Lo sé todo”, en el Canal Uno, en donde trabaja desde hace varios años.

Es gracias a esto que su número de seguidores ha aumentado bastante y actualmente muchos están pendientes de su vida.

Actualmente, en su cuenta de Instagram tiene un poco menos de seis millones de fanáticos.

Muchos de sus seguidores no dudan en comentar cada una de las publicaciones de la presentadora.

Internautas y televidentes recuerdan que saltó a la fama hace varios años, en el 2012, tras participar en Protagonistas de NuestraTele.

Allí quedó grabada en la mente de los televidentes después de que fuera expulsada por agresión.

En diferentes ocasiones, Elianis ha afirmado que no quiere ser relacionada con este episodio en su vida.

De hecho, normalmente evita hablar del tema en sus redes sociales, o en el programa que presenta.

Por otro lado, durante los últimos años ha demostrado que tiene bastante talento como actriz y presentadora.

De hecho, hizo parte de varias temporadas de la novela “Sin senos sí hay paraíso”.

Durante los últimos meses, la presentadora ha dado mucho de qué hablar debido a su vida sentimental.

Sin embargo, ella mantiene gran parte de su vida en privado y por esta razón no se ha referido al tema.

Lo que sí ha publicado son fotografías de sus vacaciones y de todo lo que ha hecho durante las últimas semanas.

En especial en sus historias, en las que se ha mostrado bronceándose y como era de esperarse, bailando.

Una de sus más recientes publicaciones involucra estas dos cosas y ha dejado a más de uno con la boca abierta.

Y es que allí aparece usado un bikini de color púrpura, mientras baila y presume su cuerpazo.

Los comentarios no se han hecho esperar y más de uno le ha pedido su rutina, además de halagarla.

La presentadora ha comentado esta publicación y ha agradecido a los internautas que aplauden su figura.

Con su característica forma de ser sigue documentando su día a día en medio de su cuenta de Instagram.

Recordemos que…

Hace un tiempo, la presentadora se sinceró sobre un duro momento en su vida.

Lo hizo publicando una fotografía en su cuenta de Instagram, durante el año 2014.

Allí confesó que pesaba 44 kilos, que no podía dormir sin pastillas y que además tomaba suplementos para adelgazar, pues se sentía “muy gruesa”.

Además, se sentía menos que todos, y creía que sus sueños y metas eran imposibles.

“Me afectaban las críticas , me dolían y me hacían llorar , entrenaba seis días a la semana y no estaba conforme con nada. Enfermé física y emocionalmente. Lloraba casi todos los días , vivía con angustia y dolor en el pecho, taquicardias , ansiedades”.