Películas de Jennifer Garner en streaming para disfrutar el fin de semana

Drama, comedias románticas, acción, superhéroes. No hay nada que Jennifer Garner no haya probado pues además de ser una de las actrices más queridas, tiene gran talento y versatilidad en diferentes tipos de películas, hoy disponibles en streaming.

Desde sus primeros pasos en series como Significant Others, Time of Your Life y Alias, que la consagró a la fama, estaba claro que ella se convertiría en una gran estrella, algo que 21 años después nadie es capaz de refutar.

Películas de Jennifer Garner para ver en streaming

Si yo tuviera 30

Este es un clásico que marcó a toda una generación al inicio de los 2000, específicamente en 2004, cuando se puso en los zapatos de Jenna Rink, una adolescente insatisfecha con su vida que pidió el deseo de tener 30.

Cuando despierta siendo guapa, popular y con un gran trabajo siente que todo ha sido una maravilla, hasta que empieza a descubrir que las cosas no son tan perfectas como parecen. La puedes ver en Netflix.

Milagros del cielo

No obstante, si te gusta más el drama que el romance, durante 2016 participó en este proyecto que además cuenta con el mexicano Eugenio Derbez.

También está en Netflix y sigue a Christy, una madre devota con una hija muy enferma que sufre una crisis de fe mientras intenta desesperadamente salvar a su pequeña y mantener a su familia unida.

Juno

El guión de esta producción se ganó un Oscar y es que se centra en Juno Mcguff, una chica de 16 años que tras quedar embarazada debe explorar las opciones para afrontar su situación y tomar una decisión mientras se enfrenta a su familia, disponible en Amazon Prime.

La extraña vida de Timothy Green

Del 2012 es esta película de Jennifer Garner disponible en Disney+ y está entre en la categoría de fantasía, drama y comedia.

Ahí interpreta a Cindy Green, quien junto a su esposo Jim (Joel Edgerton), no ven la hora de formar una familia. Una noche de tormenta aparece de la nada un pequeño niño llamado Timothy pero tiene poderes mágicos que pondrán su mundo de cabeza.