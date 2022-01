“Pam y Tommy” cuándo se estrena la serie basada en la relación entre Pamela Anderson y Tommy Lee

La actriz Pamela Anderson y el famoso baterista Tommy Lee conformaron una de las parejas más mediáticas de la década de los 90. Desde su estilo hasta sus interacciones con los medios, el romance estaba rodeado de polémica. Esto y mucho más es lo que intentará retratar la serie “Pam y Tommy” al mostrarnos la relación desde adentro.

Uno de los motivos por los que dicha relación amorosa marcó la década y toda una generación de jóvenes es el infame video sexual que acabó por filtrarse al público, lo cual causó un enorme escándalo en los medios de la época. Esta será la temática principal de la serie protagonizada por Lily James y Sebastian Stan.

Luego de mucha espera, por fin llega “Pam y Tommy” la serie que nos cantará la polémica relación entre Pamela Anderson y Tommy Lee

Tommy Lee es uno de los bateristas más importantes del movimiento del glam metal, además de ser uno de los fundadores de la icónica banda Mötley Crüe. Por su parte, Pamela Anderson era uno de los sex symbol más importantes de la década, en especial por su participación en la exitosa serie “Baywatch”, donde daba vida a la salvavida C.J. Parker.

Cuando ambos decidieron iniciar una relación amorosa, los medios especializados en farándula y el público en general quedó totalmente sorprendido de ver a Pamela, con su cuerpo escultural y cara de chica buena con Tommy Lee y su look de rockstar. La polémica no tardaría en llegar a la relación, la cual terminaría en 1998.

La serie “Pam y Tommy” está protagonizada por la actriz británica Lily James, quien logró fama mundial por su papel en la versión Live Action de “La Cenicienta” en 2015 y el actor rumano-estadounidense Sebastian Stan, quien forma parte del MCU casi desde sus inicios, dándole vida a Bucky Barnes, el mejor amigo de Capitán América.

La sinopsis oficial de la serie lee “El video robado de la casa de la pareja por un contratista descontento pasó de la curiosidad clandestina del VHS a convertirse en una sensación mundial cuando llegó a la red en el año de 1997″ Por lo que podremos esperar una historia llena de humor, giros por todos lados y mucha polémica.

En latinoamérica los espectadores podrán disfrutar de la serie creada por Robert Siegel a través de la plataforma de streaming Star+. La misma plataforma ya se ha encargado de publicar un trailer y una serie de pósters oficiales, además de dar a los fans una fecha oficial de estreno para los primeros dos episodios, por lo que, si deseas disfrutar de ella debes marcar el 2 de febrero en tu calendario.

Grandes expectativas por el estreno de “Pam y Tommy” debido al talento detrás de la serie

Varios artículos de la prensa especializada han dejado la vara bastante alta para la serie, ya que se espera mucho debido a los nombres involucrados en su realización. El creador, Robert Siegel es uno de los guionistas más diversos de Hollywood, con trabajos como “Turbo”, “El Fundador” o “The Wrestler”, por otro lado, Craig Gillespie, quien tuvo un gran éxito con “Cruella” dirige varios episodios.

“Pam y Tommy” no solo tendrá a James y Stan, sino que está llena de estrellas, en pantalla se podrá ver a Nick Offerman, conocido por participar en la serie “Parks and Recreation”, Taylor Schilling conocida por “Orange is the New Black” y el icónico actor y comediante Seth Rogen, por lo que sabemos que talento habrá de sobra en la esperada producción.

