“No gracias” Hija de Jessi Uribe reveló si está de acuerdo con que su papá tenga más hijos

Jessi Uribe es uno de los cantantes que más polémicas protagoniza en el país.

Constantemente tiene los ojos del público sobre él, en especial por su relación con Paola Jara.

Para nadie es un secreto que los dos iniciaron una relación en el 2019 que ha generado bastante controversia.

Y es que poco antes de esto, el cantante estaba casado con Sandra Barrios, quien además es la madre de sus cuatro hijos.

En sus redes sociales el cantante ha mostrado que se dividen el tiempo que pasan con ellos y no ha dudado en presumirles su amor.

Los nombres de los niños son Luna, Sarah, Alan y Roy. Y la mayor de ellos es Luna, quien hace poco cumplió 12 años.

Ahora la niña tiene una cuenta de Instagram en la que interactúa con sus seguidores y le hacen constantes preguntas.

De la misma forma, ha usado su plataforma para mostrar que tiene bastante talento para el canto.

Incluso, hace unos meses el cantante confirmó que pronto lanzará un nuevo sencillo junto a su hija.

Lo cierto es que Luna es bastante sincera cuando le preguntan por su familia y las relaciones de sus padres.

Es así como muchos han notado que tiene una buena relación con Paola Jara y siempre se refiere a ella de buena manera.

Parece que ante las constantes publicaciones de su papá sobre tener un hijo con la cantante, muchos se preguntan qué piensan sus hijos.

Sin problema, la niña se refirió al tema y dio a entender que no quiere tener más hermanos.

“Noooo gracias”, escribió.

Por ahora no se ha referido más al tema, no obstante, parece que no le gusta mucho la idea de que su padre pueda tener más hijos.

El cantante no ha contestado a esto en su cuenta de Instagram, y tampoco Sandra Barrios, la mamá de la niña.

Recordemos que…

La relación de Paola Jara y Jessi Uribe ha dado mucho de qué hablar.

Desde que confirmaron su romance a finales del 2019 tienen todas las miradas sobre ellos.

Lo cierto es que parece que la relación empezó mucho tiempo antes.

Y es que el cantante se divorció de su esposa Sandra Barrios, a mitad del mismo año, en medio de rumores de infidelidad.

Aunque ellos lo negaron en varias ocasiones, muchos no creen sus palabras.

Por otro lado, la exesposa de Jessi concedió una entrevista al programa Lo Sé Todo en la que aseguró que sí hubo una infidelidad.

Uno de los detalles que dio es que ellos intercambiaban mensajes y ella se dio cuenta.

Ante las acusaciones, los cantantes siguen negando que su relación tuviera inicio durante el matrimonio del cantante.