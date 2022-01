Famosas que han sido criticadas por bajar de peso a pesar de dar un mensaje positivo

La industria del entretenimiento es un lugar terrible cuando se trata de la imagen corporal, especialmente para las mujeres que tienen que tener ciertas medidas para encajar.

Irónicamente mientras que a las famosas se les ha presionado para tener un tamaño reducido, a algunas con complexión más gruesa se les ha criticado por reducir medidas.

Y es que al parecer, para algunos productores hay famosas que son famosas por tener esa complexión grande y si bajan de peso, “pierden su encanto”.

Es entonces cuando cuestionamos ¿qué tipo de estándares de belleza nos están imponiendo a las mujeres? Bajo esta lógica, las famsoas que son delgadas están destinadas a ser elegidas para roles de “chica sexy” y aquellas que no lo son, son encasilladas en papeles de “la chica graciosa”.

Aunque no lo creas, estas estrellas se han enfrentado a esa situación y apesar de que en sus redes sociales han querido compartir un mensaje positivo sobre su viaje a un cambio de hábitos, fueron señaladas incluso por los fans que las llamaron “falsas” o que “cedieron” a los estándares.

Adamari López

Adamari Lopez

Adamari López sin duda se ha convertido en la inspiración de muchas por su espectacular transformación. Y es que más allá de haber bajado de peso o reducido medidas, ella ha demostrado que todo cambio es posible con esfuerzo y dedicación.

La conductora ha compartido su proceso en redes sociales con el fin de motivar a quienes la siguen a adoptar hábitos saludables como hacer ejercicio y llevar una buena alimentación.

Sin embargo, aún cuando sus publicaciones se llenan de halagos y buenos deseos, no faltan aquellos que sólo se dedican a criticar e incluso a acusarla de mentir sobre cómo bajó tanto de peso.

Muchos sólo se han dedicado a decir que “se operó” y otros le piden que “ya no baje de peso”.

Desde 2019, Adamari se propuso el reto de bajar de peso pero no sólo para verse más delgada sino para cuidar su salud física y sentirse mejor. Es lógico que durante este tiempo haya querido mostrarle a todos lo lejos que ha llegado.

Rebel Wilson

Rebel Wilson La famosa perdió más de 30 kilos

La actriz australiana ha tenido un cambio impresionante en todos los sentidos sin embargo, el año pasado confesó que su equipo no apoyó el viaje de fitness que inició desde 2020 que la llevó a perder más de 70 libras.

“De hecho, recibí mucho rechazo de mi propio equipo, aquí en Hollywood, cuando dije, ‘Está bien, voy a hacer este año de salud. Siento que realmente voy a transformarme físicamente y cambiar mi vida ‘’, dijo la estrella de Pitch Perfect, a la BBC. “Y ellos estaban como, ‘¿Por qué? ¿Por qué querrías hacer eso? ‘”, Recordó. “Porque ganaba millones de dólares siendo la chica gorda divertida y siendo esa persona”.

Pero Wilson sabía que quería cambiar su relación con la comida y dijo que, aunque se sentía cómoda con su peso, sabía que sus hábitos alimenticios eran problemáticos.

“En el fondo sabía que algunos de los comportamientos emocionales de alimentación que estaba haciendo no eran saludables. Por ejemplo, no necesitaba una tarrina de helado todas las noches “, admitió. “Esa era mi forma de adormecer las emociones usando la comida, que no era lo más saludable”.

Ashley Graham

Ashley Graham Instagram

Ashley Graham ha sido un icono del movimiento body positive desde hace años sin embargo, en algún punto fue criticada por bajar de peso, algo que ante muchos va en contra de su mensaje de aceptación.

La supermodelo curvy habló con Glamour para discutir la reacción de sus seguidores. “Apestaba que todos tuvieran que pelear conmigo como, ‘Oh, perdiste tanto peso’”, dijo. “Si estas personas realmente me conocieran, lo cual, ya sabes, no lo hacen y tal vez nunca lo hagan, sabrían que mi cuerpo simplemente no ha cambiado.

“Para ser completamente honesta, he ganado peso en los últimos cinco años, no he perdido peso. Si miras mis Polaroids IMG desde la primera vez que firmé con ellas hasta ahora, puedes ver que soy más gruesa. Quiero decir, es solo la edad. Caray. ¡Lo que!”

Graham ha sido criticada por su figura en el pasado. Después de publicar videos de ejercicios en su cuenta de Instagram, recibió comentarios que afirman que hace ejercicio para perder peso, por lo que ya no será considerada una modelo de talla grande. Graham no dudó en dejar las cosas claras, diciendo que hace ejercicio para sentirse bien y tener energía.