Estos famosos no quieren vacunarse contra el COVID-19

La pandemia por coronavirus se convirtió en una pesadilla de la que el mundo no ha podido despertar.

Poco a poco la lucha ha comenzando equilibrarse, con la presencia de las vacunas que le dieron un respiro a la sociedad.

Sin embargo, la llegada de las variantes puso a temblar de nueva cuenta al planeta, sobre todo, la presencia de Ómicron, que aumentó el número de casos en las últimas semanas.

Pese a la gran cantidad de decesos que hay, muchas figuras de la farándula se mantienen escépticos con las vacunas, por lo que han tomado la decisión de no aplicarse ninguna dosis.

Miguel Bosé cree que "El bicho" es una manipulación de siniestros poderes invisibles

Terraplanistas anti vacunas conspiranoicos: "Debemos escuchar a Miguel Bosé"

Meanwhile Miguel Bosé: pic.twitter.com/3G92ZhZnNo — Fernando® (@El_Keko_Menta) January 6, 2022

Por ejemplo, Miguel Bosé mantiene su idea de que los inmunizadores son medicamentos experimentales, con los que el gobierno quiere afectar a los seres humanos.

Por ese pensamiento, el interprete de “Si tú no vuelves” ha sido criticado en redes sociales, ya que muchos fanáticos consideran absurdos sus comentarios.

“Apaguen las televisiones de todo el mundo y dejen de escuchar mentiras. La manipulación con la que están sometiendo a la gente es terrible. Después de la primera, se ponen la segunda, la tercera, la cuarta y después el brazalete que ya está en Israel. “Yo estoy del lado de la verdad y no me importa que me cierren las puertas. Lo real es que ellos quieren matar a todos con estas vacunas que no son, son experimentos genéticos. Y los primeros en caer son los que tienen la marca de la bestia en las venas”. — Miguel Bosé, cantante

Aracely Arámbula

La actriz y expareja de Luis Miguel, Aracely Arámbula, sorprendió a muchos de sus fans, al revelar que a estas alturas de la pandemia no ha recibido la vacuna contra el COVID-19.

Además, “La Chule” cree que la eficacia de los medicamentos no está asegurada, por ello esperara un poco más para aplicarse su primera dosis.

“Por ahorita estoy cuidando mucho mi sistema inmune, la verdad es que me quiero esperar. Siempre soy una persona a la que le gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor, venimos de una familia en la que estamos todo el tiempo viendo la salud y lo médico, y sí queremos esperarnos un poquito”. — Aracely Árambula, actriz

Christopher Uckermann

El integrante de la agrupación RBD, Christopher Uckermann, se ha mostrado incrédulo durante toda la pandemia. Incluso, el también actor ha dicho que todo es un invento del gobierno, que quiere controlar a la gente.

“Debemos cuidar a toda la gente de la tercera edad. No hay que dejarlos atrás. Nome voy a vacunar, no creo en ello, te soy honesto, considero que puede ser peor que el COVID en sí. “Las que me pusieron de chico, porque no tenía consciencia sobre ello, pero hoy en día creo mucho en lo natural; de hecho, apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría”. — Christopher Uckermann, cantante y actor

Paty Navidad

En agosto de 2021, Paty Navidad se contagió de COVID-19, pese a que lo largo de la pandemia aseveró que el virus era una mentira.

De hecho, la actriz mantiene su pensamiento y cree que todo es un invento de las autoridades, para tener controlada a la sociedad.