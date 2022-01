Cada vez más están avanzando las grabaciones de la quinta temporada de The Crown, por eso no es de extrañar que muy pronto sus realizadores hagan oficial el feliz término de esta nueva entrega que ha generado tantas expectativas entre su fiel audiencia.

Y es que tras la renovación de sus personajes y la adaptación de los hechos históricos más conocidos por el público sobre la familia real británica han causado más curiosidad sobre cómo serán abordados cada uno de estos aspectos, que para muchos, traerán nuevamente reacciones adversas de parte de la realeza quien no ve con buenos ojos esta creación de Peter Morgan.

Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, el público y los más fieles fans han descubierto algunos aspectos de interés para quienes desconocen cómo ha sido este proceso tan engorroso, pero satisfactorio para sus realizadores que pese a las adversidades no han descansado en su intención de seguir entreteniendo a través de esta serie tan polémica.

Curiosidades que debes conocer sobre la quinta temporada de The Crown

Morgan y su equipo de realizadores no la han tenido tan fácil para esta quinta temporada de The Crown, pues hay quienes le han negado el acceso a los lugares más emblemáticos en los que creció, convivió y murió Diana de Gales. Recientemente se hizo público que su hermano Charles Spencer no les permitió la entrada a Althorp House, pues la intención era grabar escenas junto con la actriz Elizabeth Debicki para darle más credibilidad y realidad al desarrollo de la trama.

Esto no fue posible, pues Charles consideró que era una perturbación más a la memoria de la recordada y bautizada Princesa de corazones, por lo tanto toca recrear este lugar para que el público pueda apreciar parte de esta producción.

Pero, más allá de eso, existen otros secretos o curiosidades que la mayoría desconoce sobre esta trama:

Presupuesto digno de la realeza: The Crown es una de las series que posee mayor presupuesto. Cada capítulo demanda de alrededor de 6 millones de dólares para su realización, ya que no se escatima en detalles para volverla sublima, real, lujosa y sobre todo digna de halagar. En esta quinta temporada, se estima que el gasto haya sido mayor, ya que se han recreado muchos de los lugares en los que se les ha negado el acceso para grabar. Lo que supone un gasto mayor.

Hay un integrante de la realeza que ama esta producción: no todo ha sido tan malo y perjudicial para The Crown, pues pese a que la mayoría de los integrantes de esta familia rechazan esta serie, se conoció que la princesa Eugenia es una fiel fan y que está de acuerdo con todo lo que hasta ahora se ha expuesto.

Los ojos de la Reina Isabel II siempre han sido un problema: todos saben que los ojos de la monarca son azules y esto es algo que se pudo solucionar fácilmente cuando Claire Foy asumió este rol en las primeras temporadas, pues ella naturalmente también los posee en esta tonalidad, el riesgo mayor fue cuando le tocó a Olivia Colman interpretar este papel, pues sus ojos son color café, pero ella reconoció que no podía hacer uso de lentes de contactos, pues esto le interfería en el desarrollo de su personaje. Para la quinta temporada se tomó esa previsión por lo que no habrá conflictos con Imelda Staunton, pues ella también los tiene azules.