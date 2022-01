Así es como Audrey Hepburn sigue inspirando a las famosas para adoptar el mejor estilo

Cuando se trata de ser un ícono de estilo, pocos pueden competir con Audrey Hepburn. La elegante actriz se ganó el cariño de todos por su belleza, carisma y gran porte.

Hepburn destacó en cintas como “Charada” (1963), “My Fair Lady” (1964), “Sabrina” (1954) y por supuesto “Breakfast at Tiffany’s”, entre muchas otras. Cabe destacar que ganó un Oscar, un Bafta y un Globo de Oro por Roman Holiday, además de que trabajó como embajadora de UNICEF.

Ella se convirtió en la inspiración de muchas mujeres, quienes mantienen vigente sus reglas para lucir siempre impecables.

Ahora, la plataforma de Apple ha anunciado una nueva producción que contará su vida, incluyendo los momentos de oscuridad que la marcaron. Será la actriz Rooney Mara quien dará vida a Audrey Hepburn y será dirigida por Luca Guadagnino, el director italiano de Call Me By Your Name, A Bigger Splash y el remake de Suspiria.

Las reglas de estilo de Audrey Hepburn y cómo ha inspirado a las famosas

La diadema

La cinta en el cabello han ganado gran popularidad en los últimos años, dejando de ser sólo un accesorio “para niñas pequeñas”. La actriz sin duda siempre demostró que una diadema puede hacer la gran diferencia en su estilo. Firmas como Prada, Fendi y Simone Rocha han apostado por lanzar sus propios diseños y las famosas no han dudado en usarlas recordando a la actriz.

El cuello de polo negro

Una de las prendas que no podían faltar en el armario de Audrey era un suéter negro de cuello de tortuga. Surgió a raíz de la escena de baile en Funny Face (1957), donde la actriz bailó vestida con esta prenda, además de un pantalón y mocasines negros.

Look masculino

Audrey no dudó en recurrir a prendas que eran pensada “exclusivas de los hombres” para convertirlas en una tendencia. Ella demostró que un blazer a cuadros es muy favorable y que una pajarita puede convertirse en un básico de estilo para chicas.

La camisa blanca oversized

Aunque Hepburn hizo de la blusa blanca oversized todo un fashion statement tras protagonizar Breakfast at Tiffany’s. Este es un look que parece simple pero que sin duda te da un toque muy sexy.

Vestidos florales

La moda de los Oscar no siempre ha sido las faldas de cisne y los híbridos de esmoquin y vestido de gala. En 1954, Audrey Hepburn asistió a la 26ª entrega de los Premios de la Academia con un look mucho más sobrio: un vestido de flores hasta el té con otro escote barco. Hepburn aceptó el Oscar a la Mejor Actriz por Vacaciones en Roma esa noche. Tal vez solo somos nosotros, pero su vestido con cinturón no se habría visto fuera de lugar en la película.

El clásico vestido negro

De nuevo, Holly Golightly, personaje de Hepburn en Breakfast at Tiffany’s marcó tendencia con el pequeño vestido negro que todas amamos. El look conformado por perlas, gafas de sol, guantes de ópera y un sofisticado cabello recogido ha sido imitado por muchas. Así que no puede faltar un elegante vestido negro en tu armario.

Corte de pelo pixie

Audrey Hepburn era conocida por su sencillo corte de pelo de duendecillo (pixie). Es ideal para todos los rostros, especialmente si quieres un efecto de alargado. Existen diferentes versiones de este corte y cada una tiene su encanto, dependiendo de tu tipo de cabello porque incluso con rizos se ve genial.